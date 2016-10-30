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Западные СМИ заявили об отправке трех подлодок РФ к берегам Сирии

19:57 30.10.2016
Фото с сайта sevmash.ru
Фото с сайта sevmash.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Три подводные лодки присоединились в Средиземном море к авианосной группе ВМФ России, которую возглавляет тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», и направляются к берегам Сирии. Об этом сообщило британское издание The Sunday Times.

По данным газеты, речь идет о двух атомных подлодках по классификации НАТО «Акула» («Щука» - по российской) и дизель-электрической субмарине класса «Кило» («Палтус»). Предполагается, что они оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которые предназначены для нанесения ударов в Сирии.

Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал обеспокоенность присутствием российских боевых кораблей в восточном Средиземноморье. По его мнению, они могут быть задействованы в поддержке сирийских войск в Алеппо.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что оснований для беспокойства и подозрений у альянса нет. Корабли ВМФ России всегда присутствовали в Средиземном море.
 

Темы: Средиземное море, Российский Военно-морской флот, СМИ в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.10.2016, 20:48
гость

Надо ракету "Сатана" переименовать в "Рожон". Чтобы никто не лез на Рожон. Это старинное русское слово. Очень даже подходит.
30.10.2016, 20:29
gvozd

атомные подлодки в этом озере...?
не верю.
зачем?
что бы самим и потопнуть от своего же удара?
бред какой то.
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