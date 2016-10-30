Западные СМИ заявили об отправке трех подлодок РФ к берегам Сирии

Три подводные лодки присоединились в Средиземном море к авианосной группе ВМФ России, которую возглавляет тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», и направляются к берегам Сирии. Об этом сообщило британское издание The Sunday Times.

По данным газеты, речь идет о двух атомных подлодках по классификации НАТО «Акула» («Щука» - по российской) и дизель-электрической субмарине класса «Кило» («Палтус»). Предполагается, что они оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которые предназначены для нанесения ударов в Сирии.

Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал обеспокоенность присутствием российских боевых кораблей в восточном Средиземноморье. По его мнению, они могут быть задействованы в поддержке сирийских войск в Алеппо.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что оснований для беспокойства и подозрений у альянса нет. Корабли ВМФ России всегда присутствовали в Средиземном море.

