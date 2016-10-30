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Минобороны РФ заявило об авиаударах коалиции США по Мосулу

12:42 30.10.2016
Алеппо. Фото Heretiq с сайта wikipedia.org
Алеппо. Фото Heretiq с сайта wikipedia.org
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Российские и сирийские самолеты уже 13 дней не совершают полетов над городом Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, в то время, как самолеты ВКС России и ВВС Сирии не приближаются к Алеппо, предоставляя тем самым мирным жителям и боевикам возможность выйти из города по специальным коридорам, коалиция во главе с США наносит удары по иранскому городу Мосул.

«Только за прошедшие сутки международная коалиция, возглавляемая США, нанесла девять авиаударов по жилым кварталам Мосула. А чтобы было понятно об «избирательности» таких ударов и соблюдении коалицией международного гуманитарного права, отмечу, что два из девяти ударов по городским кварталам выполнили американские стратегические бомбардировщики В-52Р», - отметил Конашенков.

По его словам, террористы не снижают интенсивности обстрелов домов мирных жителей и гуманитарных коридоров.

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире
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