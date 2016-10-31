Кипр опроверг обсуждение размещения российских баз на острове

Вопрос размещения российской военной базы на Кипре не обсуждался в ходе переговоров между главами МИД России и Кипра, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 31 октября, со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Кипра Иоанниса Касулидиса.

«Сегодня этот вопрос не обсуждался, и реальная операция в Сирии доказала, что без каких-то баз Россия может вполне справляться», — пояснил представитель кипрского ведомства. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что вопрос создания какой-либо военной базы на Кипре во время встречи не поднимался.

В феврале 2015 года в СМИ появились сообщения, что президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности разместить на своей территории российские авиационные и военно-морские базы. Позже эта информация появилась в сентябре этого года, когда Анастасиадис «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН встретился с Лавровым. Кипрский лидер тогда сообщил, что со стороны правительства России вообще не было просьбы относительно размещения военной базы, но, по его словам, Кипр «для конкретных целей предоставляет некоторые услуги».