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Кипр опроверг обсуждение размещения российских баз на острове

14:50 31.10.2016
Иоаннис Касулидис. Фото с сайта peoples.ru
Иоаннис Касулидис. Фото с сайта peoples.ru
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Вопрос размещения российской военной базы на Кипре не обсуждался в ходе переговоров между главами МИД России и Кипра, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 31 октября, со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Кипра Иоанниса Касулидиса.

«Сегодня этот вопрос не обсуждался, и реальная операция в Сирии доказала, что без каких-то баз Россия может вполне справляться», — пояснил представитель кипрского ведомства. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что вопрос создания какой-либо военной базы на Кипре во время встречи не поднимался.

В феврале 2015 года в СМИ появились сообщения, что президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о готовности разместить на своей территории российские авиационные и военно-морские базы. Позже эта информация появилась в сентябре этого года, когда Анастасиадис «на полях» 71-й сессии Генассамблеи ООН встретился с Лавровым. Кипрский лидер тогда сообщил, что со стороны правительства России вообще не было просьбы относительно размещения военной базы, но, по его словам, Кипр «для конкретных целей предоставляет некоторые услуги».

Темы: Россия, Кипр, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 17:41
Русич

Кипр стесняется убрать английские военные базы, даже стесняется ряд дорог вдоль этих баз забрать в собственную юрисдикцию. Кипр стесняется того, что именно англичане были инициаторами столкновения турков киприотов с греками киприотами. Возможно стесняется и того, что аэропорт в Ларнаке выстроен специалистами СССР и гуманитарная помощь доставлялась из СССР в первую очередь, тогда когда англосаксы, потирали руки и писали "смешную" конституцию для Кипра. Стесняемся дальше...
31.10.2016, 17:37
АПЛ

Треть земли Кипра захватили англичане и не выводят свои военно-морские базы.
Конечно киприоты предпочли бы российские базы, но нагличане не позволят.
В ООН Россия должна регулярно поднимать вопрос об освобождении Кипра и Гибралтара.
31.10.2016, 15:27
номинант

Кипр не резиновый, надо что-то одно выбирать - или базы или офшоры.
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