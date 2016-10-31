Президента Молдавии не смогли выбрать в первом туре

Ни одному из кандидатов на пост президента Молдавии не удалось набрать необходимого числа голосов для победы в первом туре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.

По данным после обработки 99,33 процента бюллетеней, глава соцпартии Игорь Додон набирает 48,26 процента голосов, а единый кандидат от проевропейской оппозиции Майя Санду — 38,42 процента.

Кандидат от пророссийской «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко занял третье место, набрав 6,01 процента голосов избирателей. Всего в избирательные бюллетени были внесены фамилии девяти кандидатов.

Представитель правящей в Молдавии Демократической партии Мариан Лупу снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

ЦИК обязан обнародовать официальные окончательные результаты выборов в течение пяти дней. Тогда же будет принято официальное решение о назначении второго тура выборов.

Явка на президентских выборах в Молдавии, по данным ЦИК, составила 48,97 процента избирателей. Для того, чтобы первый тур выборов был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие более трети избирателей.