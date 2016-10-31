В НАТО отказались от обсуждения темы военной безопасности на Балтике

Страны НАТО отказались обсуждать с Москвой вопросы военной безопасности на Балтике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России в Североатлантическом альянсе Александра Грушко.

«Сам факт того, что страны НАТО отказались от предложенной нами экспертной встречи на военном уровне в Москве по всем аспектам безопасности воздушного движения в этом регионе, показателен», - цитирует агентство его интервью телеканалу «Россия 24».

По словам дипломата, представители НАТО уклоняются от диалога, касающегося транспондеров, а также сопряжения военного и гражданского воздушного движения в целом. Грушко считает, что такая позиция альянса свидетельствует о неискренности его политики в данном вопросе.

С идеей запрета полета боевых самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами несколько месяцев назад выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. Он объяснил это тем, что страны региона испытывают «определенную боязнь перед Россией».

Президент России Владимир Путин инициативу финского коллеги поддержал, хотя и отметил при этом, что над Балтикой летают не только российские самолеты, но и стран НАТО. На прошлой неделе на сессии дискуссионного клуба «Валдай» он рассказал, что Минобороны РФ нашло возможность реализовать предложение Ниинисте без ущерба для безопасности страны. В НАТО же идею обязательного включения транспондеров не поддерживают, добавил российский лидер.

