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Боевики в Мосуле получили приказ от главарей уходить в Сирию

21:42 1.11.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Террористы в иракском городе Мосул получили приказ от своих главарей оставить город и уходить в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Источник телеканала в провинции Найнава, которая является административным центром Мосула, уточнил, что приказ к отступлению получили все боевики, засевшие на западном и восточном берегах Тигра. По его словам, основанием для этого послужили успехи иракской армии в восточной части города.

Ранее СМИ сообщали, что главари «Исламского государства» (группировка запрещена в России) также оставляют Мосул и перебираются в Ракку, являющуюся оплотом террористов в Сирии.

Операция по освобождению Мосула от террористов началась 17 октября. Наряду с иракской армией в ней участвуют курдские ополченцы и коалиция, возглавляемая США. Накануне стало известно, что иракские военные проникли на территорию города и захватили здание телекомпании.
 

Темы: Ирак, Сирия, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 23:38
нв

Опять денег отвалили.Помним как город миллионник Мосул четыре сотни бармалеев захватили.Тогда 30000 иракских солдат ночью по тихому свалили.Когда армия свалила оставила после себя 2300 единицы исправной техники в том числе и вертолеты.Думаю за технику тоже было уплачено.
01.11.2016, 21:56
полухохол

Головорезы,что в Мосуле,что в Алеппо остались "при своих":в Ираке они перебрасываются в Сирию ,становясь "повстанцами",в Алеппо их ВКС "не трогает",главком России "пиарится".Спектакль "друзей и партнеров", на крови мирных жителей,все ради "здравого смысла" и дури начальствующих(гибнут ведь не родственники,зато "контраст"?!).
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