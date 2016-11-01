Боевики в Мосуле получили приказ от главарей уходить в Сирию

Террористы в иракском городе Мосул получили приказ от своих главарей оставить город и уходить в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Источник телеканала в провинции Найнава, которая является административным центром Мосула, уточнил, что приказ к отступлению получили все боевики, засевшие на западном и восточном берегах Тигра. По его словам, основанием для этого послужили успехи иракской армии в восточной части города.

Ранее СМИ сообщали, что главари «Исламского государства» (группировка запрещена в России) также оставляют Мосул и перебираются в Ракку, являющуюся оплотом террористов в Сирии.

Операция по освобождению Мосула от террористов началась 17 октября. Наряду с иракской армией в ней участвуют курдские ополченцы и коалиция, возглавляемая США. Накануне стало известно, что иракские военные проникли на территорию города и захватили здание телекомпании.

