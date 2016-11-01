«Типичный орел Третьего рейха»

Новый символ украинской армейской разведки вызывал однозначные ассоциации с направленной против России агрессией



Стоп-кадр из видео в YouTube

Анализируя символ, геральдисты отметили значение не только очевидных, но и скрытых знаков, а также указали на смысловые параллели с нацистскими эмблемами.

Орнитологическая проблема

Сову, вонзающую меч в территорию Российской Федерации, – новый символ украинской военной разведки – активно обсуждают и первые лица России, и рядовые граждане в соцсетях.

Спикер российского МИДа Мария Захарова, в частности, увидев новую эмблему, предположила, что «на Украине ко всем бедам добавилась еще одна – орнитологическая», поскольку, «когда улетели все беркуты, за оружие пришлось взяться совам» (намек на то, что после победы Майдана бойцы разгромленного и униженного украинского спецподразделения МВД «Беркут» в своей массе либо оставили службу, либо присоединились к ополченцам Донбасса).

А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что в этом символе заключена вся «глупость украинской политики», поскольку она «не может быть враждебной и агрессивной на все времена»: «Символы принимаются не на день и не на год. Они, как предполагается, должны служить вечно. А это значит, что суть политики Украины по отношению к России – это агрессивность, враждебность и желание нанести удар».

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая и вовсе призвала потребовать от украинской стороны объяснений, а от Европы, «потакающей украинской агрессии на Донбассе», – правовой оценки подобного символа силовой структуры Украины: «Атрибутика военной разведки Украины – прямое доказательство государственного экстремизма, а поведение господина (президента Петра) Порошенко – такой же атрибут насаждения экстремизма и национализма», – заметила она.

Украинская же сторона даже не попыталась скрыть антироссийскую направленность новой символики армейской разведки. Напротив, военный пропагандист, полковник запаса, депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук так прокомментировал эмблему на своей странице в Facebook: «Подкинем же россиянам еще одну фишку: сова в природе пожирает летучих мышей (летучая мышь – символ военной разведки России)».

Совы и мухи

Российская общественность вспомнила еще один факт: с 2015 года контрразведка СБУ стала использовать символ, на котором птица, напоминающая орла Третьего рейха, держит в лапах змея с двумя головами, чье изображение имеет некоторое сходство с российским двуглавым орлом. Обрамляющая эмблему надпись на латыни гласит: «Орел мух не ловит». «Реанимировал» этот факт пользователь LiveJournal под ником Себастьян Перейро.

Другие пользователи обратили внимание на то, что сова с мечом с новой символики ГУР Украины сильно похожа на персонажа советского мультфильма 1970 года «Сказка сказывается», снятого по мотивам русских народных сказок. Там по сюжету в финальной сцене Кощей принимает облик совы и пытается вонзить в русского богатыря меч, но тот разрубает его на части.

Пользователи соцсетей также отметили, что в символе украинской военной разведки присутствует лозунг украинских националистов: «Украина превыше всего», схожий с лозунгом немецких нацистов: «Германия превыше всего».

При этом пользователь LiveJournal под ником nightbomber-y2.livejournal.com выяснил, что свою сову украинская разведка все-таки беззастенчиво украла у российской, поскольку эта птица в весьма похожем исполнении присутствует на наградах спецназа ГРУ и в символике 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ ГШ.

Не попали в цель

«Выпады украинского спикера в отношении российской разведки не попали в цель, потому как летучая мышь использовалась как символ разведки раньше, теперь это гвоздика, – прокомментировал ситуацию газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Но конечно, подобный символ в нынешней Украине выбран не случайно – сейчас там всем командуют ребята из США, заточенные на конфликт с Россией. Поэтому украинским спецслужбам и нужно отрабатывать спускаемые им из-за океана идеологемы».

В свою очередь, член научного совета Российского военно-исторического общества, геральдист Алексей Павликов выразил газете ВЗГЛЯД убежденность в том, что у символики нынешней разведки четко проглядывается преемственность символики нацистов времен Второй мировой войны.

«На этом украинская власть и строит свою идентичность. Вы посмотрите на агрессивно распростертые крылья этой совы – типичный орел Третьего рейха. Не случайно в нынешней Украине активно борются с советской символикой, героизируя нацистских пособников, таких как Бандера и Шухевич. Кстати, и меч, занесенный над нашей страной, отнюдь не случаен. В геральдике меч, поднятый клинком вверх, трактуется как символ защиты, а опущенный клинком вниз – агрессии, готовности нанести поражение поверженному врагу».

Историк спецслужб Александр Колпакиди в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также предположил, что подобный символ появился на Украине в связи с профашистским реваншем в этой стране: «Конечно, это очередное издевательство над Россией. Но нужно понимать, что без образа врага режим в Киеве существовать не сможет. Как тогда объяснить собственную несостоятельность в экономическом плане? Опять же без постоянного взвинчивания населения нынешние правители Украины рискуют потерять власть, будучи свергнуты радикально-националистическими силами, которые имеют сейчас в этой стране режим наибольшего благоприятствования».

Писатель-футурист Максим Калашников заверил газету ВЗГЛЯД, что после прихода к власти украинских националистов рассчитывать на какую-то иную символику и дружественные жесты России не стоит.

«В свое время один из идеологов украинского национализма, провозгласивший, кстати, теорию «украинской расы» и во время Великой Отечественной войны активно работавший на немцев, Юрий Липа-младший как-то сказал, что «Украина освободится не тогда, когда будет освобожден Киев, а тогда, когда будет повержена Москва». Такова идеология украинского национализма, направленная на разделение трех ветвей русского народа – малороссов, белорусов и великороссов, и иметь другую направленность она просто не может».

Напомним, что новая символика военной разведки Украины была впервые представлена 24 октября, когда одновременно с этим президент страны Петр Порошенко представил и нового начальника Главного управления разведки минобороны Украины генерал-майора Василия Бурбу.