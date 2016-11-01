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Эстония обвинила российский самолет в нарушении своих воздушных границ

20:56 1.11.2016
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Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению штаба, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Российский Ан-148 примерно в течение одной минуты находился в воздушном пространстве Эстонии. Отмечается, что у самолета был включен транспондер. В момент нарушения воздушной границы экипаж не вступал в радиоконтакт с эстонской авиадиспетчерской службой.

В Главштабе заявили, что МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту протеста в связи с инцидентом.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заверяли, что самолеты ВКС выполняют полеты в полном соответствии с международными правилами и не нарушают воздушные границы других государств.
 

Темы: Россия, Эстония, Военная авиация РФ, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 03:55
Кекс

Хорошо, что Россия есть, а так бы кто б знал, что где-то существует какая-то Чухонь
01.11.2016, 21:56
Остолоп

Турцию не напоминает? И Гарант тогда скажет: шпротами тут не отделаетесь.
01.11.2016, 21:11
Иван

К тому, что Эстония кого-то в чем-то обвинила надо всегда указывать, что по приказу посольства Соединенных штатов.
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