Эстония обвинила российский самолет в нарушении своих воздушных границ

Главный штаб Сил обороны Эстонии заявил о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению штаба, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Российский Ан-148 примерно в течение одной минуты находился в воздушном пространстве Эстонии. Отмечается, что у самолета был включен транспондер. В момент нарушения воздушной границы экипаж не вступал в радиоконтакт с эстонской авиадиспетчерской службой.

В Главштабе заявили, что МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту протеста в связи с инцидентом.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заверяли, что самолеты ВКС выполняют полеты в полном соответствии с международными правилами и не нарушают воздушные границы других государств.

