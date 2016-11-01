СМИ узнали о планах Клинтон устроить салют в честь победы на выборах

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон планирует устроить салют в Нью-Йорке в честь своей победы на выборах. Об этом сообщает издание New York Post.

По его сведениям, фейерверк должен начаться всего через полчаса после закрытия избирательных участков для подсчета голосов. Пиротехника уже закуплена, а пожарным и полиции поручено подготовиться к мероприятию в целях обеспечения порядка. И безопасности.

Некоторые полицейские сочли планы Клинтон несколько самонадеянными. Один из них даже задался вопросом, уступит ли Клинтон пиротехнику Трампу за полцены, если проиграет выборы?

Пожарные возмутились тем, что их привлекают к «политической работе». Они опасаются, что подготовка к салюту может выглядеть как поддержка Клинтон.

В предвыборном штабе Клинтон корреспондентам издания комментариев получить не удалось.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Согласно последним данным Клинтон и Трамп пользуются практически одинаковой популярностью у избирателей. Миллиардер отстает от своей соперницы всего на 2,4 процента.

