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СМИ узнали о планах Клинтон устроить салют в честь победы на выборах

19:35 1.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
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Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон планирует устроить салют в Нью-Йорке в честь своей победы на выборах. Об этом сообщает издание New York Post.

По его сведениям, фейерверк должен начаться всего через полчаса после закрытия избирательных участков для подсчета голосов. Пиротехника уже закуплена, а пожарным и полиции поручено подготовиться к мероприятию в целях обеспечения порядка. И безопасности.

Некоторые полицейские сочли планы Клинтон несколько самонадеянными. Один из них даже задался вопросом, уступит ли Клинтон пиротехнику Трампу за полцены, если проиграет выборы?

Пожарные возмутились тем, что их привлекают к «политической работе». Они опасаются, что подготовка к салюту может выглядеть как поддержка Клинтон.

В предвыборном штабе Клинтон корреспондентам издания комментариев получить не удалось.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Согласно последним данным Клинтон и Трамп пользуются практически одинаковой популярностью у избирателей. Миллиардер отстает от своей соперницы всего на 2,4 процента.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 21:00
1

Пусть они поженятся с Трампом и все вопросы будут решены.
"Главней всего погода в доме
А всё другое суета
Есть я и ты, а всё что кроме
Легко уладить с помощью зонта (ПРО)."
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