Больше 40% украинцев поддержали вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО поддерживали 43% украинцев. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

На вопрос «как бы вы проголосовали, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО», 43% украинцев ответили, что отдали бы свой голос «за» вступление в альянс. Против Североатлантического альянса — 29% граждан.

Согласно опросу, 51% украинцев желает вступления в ЕС, 19% процентов граждан напротив, высказываются в пользу Таможенного союза. Также отмечается, что 79% жителей Западной Украины за вступление в ЕС. На востоке же страны 40% населения выступает за присоединение к Таможенному союзу.

Опрос проводился в период с 28 сентября по 7 октября по всей территории Украины (кроме неподконтрольного Киеву Донбасса), всего было опрошено 2400 совершеннолетних жителей страны, погрешность не превышает 2%.

В июне текущего года за вступление в НАТО высказались 39% украинцев, против вступления в альянс — 32% проголосовавших.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО ближайшие 20 лет.