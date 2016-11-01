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Больше 40% украинцев поддержали вступление Украины в НАТО

13:37 1.11.2016
Фото с сайта nato.int
Фото с сайта nato.int
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Вступление Украины в НАТО поддерживали 43% украинцев. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

На вопрос «как бы вы проголосовали, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО», 43% украинцев ответили, что отдали бы свой голос «за» вступление в альянс. Против Североатлантического альянса — 29% граждан.

Согласно опросу, 51% украинцев желает вступления в ЕС, 19% процентов граждан напротив, высказываются в пользу Таможенного союза. Также отмечается, что 79% жителей Западной Украины за вступление в ЕС. На востоке же страны 40% населения выступает за присоединение к Таможенному союзу.

Опрос проводился в период с 28 сентября по 7 октября по всей территории Украины (кроме неподконтрольного Киеву Донбасса), всего было опрошено 2400 совершеннолетних жителей страны, погрешность не превышает 2%.

В июне текущего года за вступление в НАТО высказались 39% украинцев, против вступления в альянс — 32% проголосовавших.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО ближайшие 20 лет. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 21:44
Шиза

Потмучтопараход!
01.11.2016, 21:42
Шиза

Партнерствовать они любят и, даже, без контрацепции.
01.11.2016, 21:40
7,40

А ты сам-то откуда?
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