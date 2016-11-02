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Лаврову присвоили степень почетного доктора Пирейского университета

18:27 2.11.2016
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров стал почетным доктором отделения международных и европейских исследований факультета экономики, бизнеса и международных отношений Пирейского университета. Таким образом был отмечен его вклад в безопасность и европейское сотрудничество, решение мировых проблем, гуманизм, а также улучшение российско-греческих отношений, сообщает ТАСС.

В ходе торжественной церемонии Лаврову был врчен свиток с решением университета, почетная лента и кораблик в качестве памятного подарка.

Греческий коллега Лаврова Никос Котзиас назвал его великим дипломатом, которого «ценят и друзья, и враги». «Он – корифей дипломатии со стратегическим мышлением, знающим все мировые проблемы. Это харизматическая личность», - заявил Котзиас.

Глава МИЛ Греции назвал Лаврова своим другом и подчеркнул, что тот «всегда предпочитает оружие дипломатии дипломатии оружия».

Российский министр поблагодарил коллегу за добрые слова, отметив, что узнал о себе много нового.

Пирейский университет основан в 1938 году. Он готовит специалистов в области экономики, бизнес-менеджмента и информационных технологий.
 

Темы: Россия, Греция, Сергей Лавров, Визиты и важные переговоры российских политиков, Министерство иностранных дел РФ
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02.11.2016, 20:22
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