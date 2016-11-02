Глава МИД Турции пообещал принести извинения вдове летчика Пешкова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чпавушоглу намерен лично принести извинения вдове летчика Су-24 Олега Пешкова, сбитого в Сирии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По словам министра, он предупредил своего российского коллегу Сергея Лаврова о том, что готов посетить вдову, извиниться перед ней и выразить свои соболезнования, если на то будет ее согласие. Он также добавил, что турецкая сторона хотела бы оказать семье пилота материальную поддержку.

Чавушоглу заверил, что Анкара делает все необходимое для расследования гибели Пешкова. Он напомнил, что вину за убийство летчика на себя взял Алпарслан Челик. «Это нужно доказать», - заявил министр, добавив, что власти Турции готовы передать обвинению все документы с российской стороны, необходимые для расследования.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России, выполнявший боевую задачу в Сирии, был сбит истребителем турецких ВВС в конце ноября прошлого года. В результате пилот Пешков был застрелен с земли при приземлении с парашютом, а штурману Константину Мурахтину удалось спастись. Инцидент привел к резкому обострению отношений между двумя странами. Анкара утверждала, что самолет нарушил воздушную границу Турции, однако Москва категорически это отрицала.

В июне текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес официальные извинения России за случившееся, что послужило началом нормализации отношений.

