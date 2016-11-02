Всё решается в Алеппо

В Сирии повторяется сценарий Боснийской войны?



Фото Zyzzzzzy с сайта wikimedia.org

Ситуация, сложившаяся в настоящий момент вокруг Алеппо, а главное поведение в ней Запада, удивительно напоминают события, разыгравшиеся в октябрьские-ноябрьские дни 1994 года около ключевого города Бихач в совсем другой войне – Боснийской. Будто ничего за эти годы не изменилось, а натовские генштабисты и пропагандисты просто достали из ящиков столов старые планы и наработки, быстренько поменяв в них лишь названия географических пунктов.

Сначала из провозглашённой по настоянию западных держав зоны безопасности в т.н. Бихачском кармане на севере Боснии, вопреки всем договоренностям, в наступление на сербские территории вырвались части 5-го корпуса мусульман (по нынешней терминологии - босняков) Атифа Дудаковича. И пока им сопутствовал успех, весь мир молча следил за нарушениями всех правил:обстрелами мирных городов и сёл, гибелью женщин и детей, изгнанием по крайней мере 10 000 сербов из своих мест обитания. Однако в ноябре пошла в контрнаступление сербская армия, и всё в корне изменилось. В мгновение ока вся мировая пресса и дипломатия обрушились на сербов, а вместе с ними на Россию с ультимативными требованиями немедленно прекратить наступление. 21 ноября авиация НАТО уже бомбила сербские объекты в этих районах.

А объяснялось всё просто. Взятие сербами Бихача, расположенного на стыке Республики Сербской в Боснии и Республики Сербская Краина в Хорватии, могло коренным образом повлиять на весь исход гражданской войны в обеих этих республиках. Сил и воли противостоять давлению Запада тогда не хватило, операция была приостановлена. Самым серьёзным ударом по перспективам сербов на полную победу стало принятие руководством РС плана всестороннего прекращения огня, предложенного бывшим президентом США Картером и вступившего в силу 1 января 1995 года. Исход известен.

Это чрезвычайно поучительный урок для Алеппо.

Утром 28 октября боевики начали очередное генеральное наступление на этот крупнейший город Сирии. При полном молчании Запада, не в постановочных сценах, а под жестокими обстрелами гибнут десятки мирных жителей, в том числе детей. Из лояльных правительству западных кварталов Алеппо, в которых проживают более 1 млн жителей, потянулись тысячи беженцев. Начавшееся сражение антиправительственные силы называют самым важным за все годы войны – «матерью всех битв». Главной целью боевики ставят не просто узкий прорыв кольца в одном из мест, как это было в августе, а полное деблокирование Алеппо и разгром здесь правительственных частей.

Силы для решающего сражения стягиваются противниками режима со всех контролируемых ими территорий на севере страны. Подготовлены десятки заминированных и прикрытых металлическими щитами «джихадмобилей», около 600 смертников. В первой волне должны пойти более 4 тысяч человек, а всего их стянуто до 8 тыс. Навстречу им по команде из Восточного Алеппо должны выступить около 10 тыс. находящихся там боевиков. В городе якобы предполагается взорвать пять сверхмощных «тоннельных бомб», которые обеспечат пути прорыва. Сосредоточена и вся имеющаяся здесь у боевиков бронетехника (возможно, до нескольких десятков единиц, захваченных у армии).

Это игра ва-банк, на карту поставлено очень многое. Как заявил выходящему в Англии сирийскому антиправительственному изданию The New Arab один из полевых командиров, «битва за Алеппо будет последней».

Оппозиционные эксперты признают, что если это наступление провалится, то быстро падет не только Восточный Алеппо, но и все их движение в этой части страны окажется под угрозой полного разгрома.

Удары наносятся сразу с пяти направлений. По крайней мере, в шести точках обороны боевики подвели и достаточно удачно для себя взорвали подготовленные «джихадмобили». Ими захвачены два квартала города, в том числе впервые с начала войны – Дахия аль-Асад. Однако по мере приближения к плотной городской застройке наступление стало вязнуть. Похоже, боевики поторопились с атакой, не подтянув все резервы. Все следят за продвижением российской эскадры во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» вокруг Европы к сирийским берегам. Базирующиеся на нём самолёты и вертолёты могли бы серьёзным образом повысить ударную мощь ВКС России в Сирии, действуя в том числе и с суши. Джихадисты ударили на опережение, но пока недостаточными силами; это уже косвенная польза от продвижения российской авианосной группы для сирийской армии, позволяющая ей консолидировать свои оборонительные порядки в Алеппо и не допустить их быстрого прорыва.

Непосредственно в операцию по срыву наступления оппозиции на Алеппо российские ВКС пока не вступают. Москва всё ещё предоставляет Вашингтону возможности для выполнения своих обещаний по отделению «овец от козлищ» в рядах противников правительства. Однако время для этого стремительно улетучивается. В настоящий момент боевики объявили об объединении всех своих сил для снятия блокады с Алеппо. А это значит, что ни о каком разъединении «умеренных» с террористами не идёт и речи. Напротив, дело движется к их полному слиянию. Одновременно с наступлением на Западный Алеппо на востоке провинции у аэропорта Кувейрис очередное наступление начали отряды «Исламского государства» (ИГ), что также не случайно.

Со стороны США по-прежнему не то что практических шагов, даже намёка на призывы к прекращению сотрудничества «умеренных» с «радикалами» нет. А истошные призывы к миру последуют в том случае, если наступление задохнётся.

Не ослабевает и пропагандистская волна по поводу «преступлений дамаскского режима» и его «российских покровителей» (по боснийскому сценарию 12-летней давности). Делаются абсурдные заявления вроде утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что идущая к Сирии российская «авианосная группа может быть использована в качестве платформы для нанесения усиленных воздушных ударов против мирных жителей в Алеппо». Как будто имеет смысл направлять её для этого туда через полмира. Чаще всего пропагандисты используют простой приём – рисуют лишь одну сторону братоубийственной резни и начисто игнорируют другую, хотя безвинных в таких гражданских конфликтах не бывает. Цель подобных информационных вбросов не в том, чтобы защитить страдающих или выяснить правду. Цель – сковать действия сирийской армии в решающем сражении под Алеппо, как это было с армией сербов под Бихачем.

В официальных заявлениях западных политиков звучат цифры о том, что «режим Асада уничтожил более 430 тыс. мирных жителей Сирии». Однако вот появившийся в сентябре с. г. доклад оппозиционной Сирийской наблюдательной группы за правами человека (Syrian Observatory for human rights), базирующейся в Лондоне. Если отбросить неподтверждённые оценки, то согласно тому, что данная организация смогла задокументировать, всего за годы конфликта, в Сирии погибла 301 тыс. человек, из которых мирные жертвы с обеих сторон составили около 87 тыс. человек. В боях со стороны мятежников погибли около 105 тыс., из которых 52,3 тыс. – иностранные добровольцы (джихадисты). Среди правительственных военнослужащих и военизированных формирований потери 107 тыс., из них иностранцы (Ливан, Иран, Ирак) – 6,4 тыс. Гражданская война снимает свою кровавую жатву практически поровну. Хотя даже по структуре потерь видно, насколько непропорционально велико иностранное вмешательство в пользу оппозиции.

Страдают одинаково все, и потому надо твёрдо помнить, с чего началась эта война: её истоки лежат в одной из самых позорных и бесславных операций США за всю их историю под названием «арабская весна».

Когда утверждают, что сирийская армия, а вместе с нею и российские ВКС и не пытались бороться с ИГ, а вместо этого сразу набросились на «умеренных оппозиционеров», в том числе в Алеппо, это тоже ложь. С момента появления на поле боя России правительственные силы минимум трижды пытались перейти в генеральное наступление на ИГ: через Пальмиру на Дейр-эз-Зор на юге страны; через авиабазу Кувейрис на Эль-Баб на севере; через Атрею на Ракку на востоке. Однако каждый раз возникала одна и та же картина: «умеренные» ударяли с тыла. Они захватывали новые территории в Идлибе, Алеппо, Хаме, пытались нанести удар по базе ВКС Хмеймим в Латакии. Западная коалиция относилась к этому, как к должному, и даже не пробовала остановить своих «демократических союзников». В итоге стало ясно, что без разгрома мимикрирующих джихадистов в центре страны бороться с ИГ невозможно. В конце концов этим Дамаск и занялся. Подчеркнем – вынужденно, и немалая доля ответственности за такой поворот событий лежит на покровителях «умеренных» с Запада.

Шанс на скорейшее окончание сирийской войны на самом деле есть. Такой шанс может дать только твёрдая и последовательная позиция по отношению к ситуации в Алеппо. Любые уступки там «воинам джихада» лишь продлят агонию Сирии и страдания её мирного населения. Времена по сравнению с войной в Боснии изменились. Расчёты США на то, что в Сирии удастся повторить трюк, проделанный в боснийской войне, могут быть ошибкой.