Лидер ИГ остался в штурмуемом иракскими войсками Мосуле

Лидер «Исламского государства» (в России запрещена) Абу Бакр аль-Багдади находится в Мосуле, который сейчас при поддержки США штурмуют иракские войска. Об этом The Independent сообщил глава администрации президента Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн.

По его словам, у них есть информация, что террорист все еще находится в пределах города. Его убийство может стать смертельным ударом для ИГ, говорится в публикации. «Если он будет убит, то это будет означать крах всей системы», — говорит Хусейн.

Издание отмечает, что присутствие Багдади в Мосуле может усложнить и продлить битву за Мосул, так как члены группировки готовы жертвовать собой, чтобы защитить его. По мнению курдского чиновника, очевидно, что боевики придется сдать город, однако не ясно, когда именно это случится.

Иракская армия вошла в Мосул, удерживаемый ИГ уже несколько лет, на этой неделе. Поддержку войскам с воздуха оказывает международная коалиция, возглавляемая США.

19 октября американский генерал Гэри Волески, который командует коалицией по борьбе с ИГ, заявил, что лидеры экстремисткой организации покидают город. Тем не менее, он не указывал, остается ли аль-Багдади в городе.