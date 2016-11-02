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Великобритании увидела «российский след» в драке своих солдат в Латвии

20:00 2.11.2016
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В британской армии считают, что драка с участием двух солдат Гренадерского гвардейского полка в Риге была подстроена для того, чтобы дискредитировать военнослужащих. Об этом сообщает издание «The Telegraph».

Инцидент произошел в минувший понедельник. На двоих гвардейцев, ужинавших в «Макдональдсе» якобы напали неизвестные, а когда началась драка на месте происшествия сразу же оказалась некая съемочная группа. Ссылаясь на слова одного из очевидцев, автор статьи утверждает, что журналисты отнесли отснятый материал в «пророссийское издание», но не приводит его названия.

На основании всего этого он делает вывод о том, что драка была подстроена, а съемочная группа оказалась поблизости не случайно, а ожидала развития событий.

По нашей оценке, это явно была постановка: «давайте выставим этих парней отморозками и снимем это на видео», — приводит издание слова источника в британских войсках.

Впрочем, латвийские СМИ приводят иную точку зрения, ссылаясь на отца одного из участников потасовки. По его словам, инициаторами драки были именно британцы – они были пьяными и искали ссоры.

Несколько месяцев назад двое пьяных английских солдат попытались устроить танцы на крыше такси в Риге. В результате чего повредили автомобиль. Еще двое военнослужащих снимали происходящее на телефон.
 

Темы: Великобритания, Латвия, Рига, Армии иностранных государств, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 20:36
Не нужно быть полоумными

Первыми в катаклизме сдохнут полоумные. У британцев очень высокие шансы быть в числе первых. Заелись. Вспомните СССР, который рухнул, когда все вдруг захотели жить " еще лучше ". Россия остановилась, а Украина продолжает хотеть жить еще лучше и добивается безвизового режима с ЕС, чтобы слиться с ЕС в одном демократическом экстазе свободы по американски. Результат в новостях. Но британцы в числе первых, но не первые. В Европе жили хорошо, но захотели жить еще лучше в одной семье ЕС и теперь живут еще лучше с толпами мигрантов. Потому, что полоумные. Конечно виновата в этом Россия, которая отчасти полоумной быть перестала, не до конца конечно, но кое в чем все же поумнела.
02.11.2016, 20:28
***

В начале "независимости"туристы из Европы на "спор"ехали в Латвию:чтобы справить малую нужду "на Милду"(памятник независимости в центре) и "пообщатся" с местной "ночной бабочкой",все фиксируя на камеру.Теперь регулярно, бравые натовцы крушат машины по пьяне и мордуют местных.НАТО и ЕС требуют "жертв".....
02.11.2016, 20:28
Роса

Дурость англосаксов уже зашкаливает ... А если у них на заднице чирей вскочит - тоже Россия с Путиным виновата?
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