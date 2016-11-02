Великобритании увидела «российский след» в драке своих солдат в Латвии

В британской армии считают, что драка с участием двух солдат Гренадерского гвардейского полка в Риге была подстроена для того, чтобы дискредитировать военнослужащих. Об этом сообщает издание «The Telegraph».

Инцидент произошел в минувший понедельник. На двоих гвардейцев, ужинавших в «Макдональдсе» якобы напали неизвестные, а когда началась драка на месте происшествия сразу же оказалась некая съемочная группа. Ссылаясь на слова одного из очевидцев, автор статьи утверждает, что журналисты отнесли отснятый материал в «пророссийское издание», но не приводит его названия.

На основании всего этого он делает вывод о том, что драка была подстроена, а съемочная группа оказалась поблизости не случайно, а ожидала развития событий.

По нашей оценке, это явно была постановка: «давайте выставим этих парней отморозками и снимем это на видео», — приводит издание слова источника в британских войсках.

Впрочем, латвийские СМИ приводят иную точку зрения, ссылаясь на отца одного из участников потасовки. По его словам, инициаторами драки были именно британцы – они были пьяными и искали ссоры.

Несколько месяцев назад двое пьяных английских солдат попытались устроить танцы на крыше такси в Риге. В результате чего повредили автомобиль. Еще двое военнослужащих снимали происходящее на телефон.

