Британскому кабмину запретили начинать Brexit без одобрения парламента

Высокий суд Лондона вынес постановление о том, что правительство Великобритании не может начать процедуру выхода из Евросоюза, не получив на то одобрение парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

При вынесении вердикта суд отверг доводы кабмина о том, что большинство жителей страны уже высказались в пользу выхода Великобритании из состава сообщества и голосование в парламенте не требуется.

Правительство, возглавляемое Терезой Мэй, выразило разочарование решением суда. Кабмин намерен подать апелляцию на постановление. Предполагается, что она будет рассмотрена в начале декабря.

Референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС прошел в конце июня. Большинство британцев проголосовали за выход страны из сообщества. Правительство пообещало запустить данный процесс в марте будущего года. Однако из-за решения высокого суда он может быть отложен на неопределенный срок.

