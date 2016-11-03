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Британскому кабмину запретили начинать Brexit без одобрения парламента

19:38 3.11.2016
Тереза Мэй. Фото с сайта wikimedia.org
Тереза Мэй. Фото с сайта wikimedia.org
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Высокий суд Лондона вынес постановление о том, что правительство Великобритании не может начать процедуру выхода из Евросоюза, не получив на то одобрение парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

При вынесении вердикта суд отверг доводы кабмина о том, что большинство жителей страны уже высказались в пользу выхода Великобритании из состава сообщества и голосование в парламенте не требуется.

Правительство, возглавляемое Терезой Мэй, выразило разочарование решением суда. Кабмин намерен подать апелляцию на постановление. Предполагается, что она будет рассмотрена в начале декабря.

Референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС прошел в конце июня. Большинство британцев проголосовали за выход страны из сообщества. Правительство пообещало запустить данный процесс в марте будущего года. Однако из-за решения высокого суда он может быть отложен на неопределенный срок.
 

Темы: Великобритания, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Европейский союз (ЕС), Правительства зарубежных стран
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