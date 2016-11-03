Что случилось с отношением американских СМИ к Хиллари Клинтон?

Главная причина их «внезапного прозрения» – собственные интересы

Остались считаные дни до президентских выборов в США 8 ноября, и вот новый поворот в одной из наиболее закрученных за всю историю страны кампаний. Абсолютный фаворит практически всех основных американских медиа Хиллари Клинтон вдруг в одночасье лишилась их благосклонности. Дело не просто в появлении информации о возобновлении ФБР расследования по поводу электронной переписки Клинтон или сообщений о сомнительных обстоятельствах помилования Биллом Клинтоном коррупционера Карла Рича 15 лет назад.

Удивительно то, с каким энтузиазмом подхватили эту информацию американские СМИ, которые до последнего момента с легкостью обходили все тёмные углы в биографии демократического кандидата. Более того, они даже начали сомневаться в наличии вездесущего «российского следа» в перипетиях нынешнего электорального процесса. Как результат – рейтинги Клинтон стремительно идут вниз, Трамп вновь, по некоторым опросам, выходит вперед. Не исключается и дополнительный переток голосов к независимым кандидатам Джилл Стайн и Гэри Джонсону с основным ущербом для Клинтон.

Что же так сильно повлияло на настроения «властителей дум»? Главная причина их «внезапного прозрения» – собственные интересы. Для информационных гигантов Америки Хиллари Клинтон – это не «священная корова», а политический проект, в продвижении которого они усматривали собственную выгоду. Однако замаячившая вдруг перспектива ее досрочного ухода даже в случае избрания - либо по болезни, либо перед угрозой импичмента – грозит оставить поддерживавшие ее СМИ один на один с разочарованной общественностью.

Престижные и финансовые потери в этом случае неизбежны. Вот почему главные газеты и телеканалы Америки теперь пытаются изобразить, что они якобы стоят над схваткой и сохраняют беспристрастность.

Дошло до того, что один из главных рупоров демократов канал CNN в порыве «объективизма» даже демонстративно уволил свою сотрудницу, которая заранее передала Х. Клинтон «один из вопросов», поставленных на теледебатах, проведенных этой компанией. Между тем было прекрасно видно, что демократическая кандидатка имела готовые письменные ответы не на один, а на все вопросы, подготовленные CNN. Так что наказывать надо было бы многих, в том числе в руководстве компании.

Нельзя исключать и такого прозаического объяснения, как проплаченный характер последних пропагандистских атак. Просто демократы «размазали» свои фонды по всей кампании, а республиканцы в большей степени вложились в ее заключительный этап. Кто поступил разумнее, будет видно через несколько дней. По крайней мере, ясно одно: Трампу его усилия обошлись на порядок дешевле и это само по себе говорит о том, что делать бизнес он действительно умеет. То, что Трамп в конце гонки еще выстрелит, предсказывали многие, но что это будет так точно, предвидеть было трудно.

Последнее впечатление самое сильное, а демократы все свои козыри уже расстреляли, сведя их к абсолютным банальностям и полной ерунде. Например, они явно перестарались с бесконечной чередой различных барышень, в то или иное время якобы обиженных Трампом. Теперь всем этим барышням ещё в суде придётся доказывать, что они видели его хотя бы в глаза.

Возможен и тот вариант, что американские элиты, ознакомившись с содержанием нового пакета обвинений по адресу Клинтон, пришли к выводу о неизбежности открытия процесса импичмента в случае ее избрания. Республиканцы, движимые чувством реванша за Уотергейтский скандал, неминуемо вцепятся в Клинтон мертвой хваткой. А это чревато серьёзным политическим кризисом. Отсюда вывод: уж лучше Трамп.

Думается, что многих достало и маниакальное объяснение демократами всех проблем – как Америки, так и собственных – «происками Путина». Это уже на уровне веры младших школьников в «Скруджа, укравшего Рождество». При этаком могуществе почему бы не назначить президента США прямо из Кремля? Прав Трамп, который недоумевает: «Вы уже такого наговорили про Путина, как вообще дальше общаться с ним будете?» Вице-президент Дж. Байден, например, называет требования Трампа представить доказательства того, что именно русские взломали сайт Национального комитета демократической партии «попыткой саботажа» и подрыва авторитета национального разведсообщества перед лицом остального мира. Тут уже недолго объявить республиканского кандидата «врагом народа».

Но вот директор ФБР Джеймс Коми признаёт, что он был против того, чтобы обвинять в этих действиях Россию, поскольку прямых доказательств её причастности к взлому нет, а есть в основном «мнение», к тому же, по-видимому, спущенное из Белого дома. Во время внутреннего совещания в администрации Обамы по вопросу причастности Москвы к хакерским атакам Коми даже добился того, чтобы ФБР не фигурировало в официальных выводах, подтверждающих наличие такой связи. Так что Трамп, очевидно, выражает свои сомнения по данному поводу не без оснований.

Как выясняется, все последние месяцы ФБР вело расследование обвинений по поводу роли России в американской президентской кампании. Сотрудники ведомства тщательно изучали близких к Трампу советников, искали денежные связи с российскими финансистами и даже шли по следу (он в итоге оказался сомнительным) возможного тайного канала переписки между компанией Дональда Трампа Trump Organization и российским «Альфа-банком». В итоге в ФБР заявляют, что пока в ходе расследований им не удалось найти «никаких убедительных и прямых связей между Трампом и российским государством». Все голословные обвинения по поводу «тайного союза» Трампа и Путина оказались шиты белыми нитками.

А с нападками на ФБР в отношении пособничества Москве уже и этого ведомства демократы сами себя загнали в ловушку. Очевидно, в порядке самообороны ФБР неожиданно обнародовало отчет, посвященный неоднозначному решению американского президента Билла Клинтона помиловать основателя крупной трейдинговой компании Марка Рича 20 января 2001 года — в последний день пребывания Клинтона в статусе главы государства.

Решение о президентской амнистии вызвало в обществе волну критики, поскольку бывшая супруга Рича — Дениз — ранее перечислила крупные пожертвования в Фонд Клинтонов и на нужды Демократической партии. Источник этих средств остался неизвестным. Они вполне могли быть порождены многочисленными коррупционными схемами, созданными Ричем по всему миру.

Весьма сомнительные связи, например, были установлены им на нефтяном рынке России в 90-х годах. Тема отношений четы Клинтон с пресловутой «русской мафией» периода «первоначального накопления капиталов» в России ещё, возможно, дождётся своего исследователя. В ФБР утверждают, что документы были обнародованы именно сейчас, перед днём выборов по той причине, что их обработка только что закончилась. Весьма удачное совпадение.

Неожиданный «бунт» директора ФБР Коми демократы склонны объяснять в конспирологическом ключе: он, мол, и «скрытый республиканец», и «русский агент», а то и всё вместе. Мотивы его поступка, скорее всего, кроются в другом. Коми – известный специалист в своей области с высокой репутацией, он вряд ли готов мириться с попытками демократов превратить разведсообщество США в обслуживающий аппарат одной партии.

Республиканское большинство в конгрессе наверняка поставит в самое ближайшее время серьёзные вопросы по поводу беспрецедентного вмешательства правительственных ведомств в предвыборную борьбу на стороне демократов. Становиться заложниками межпартийной схватки, в том числе по бюджетно-финансовым соображениям, профессионалам всё-таки не хочется. Появились, в частности, данные о том, что бунт против прекращения дела в отношении Х. Клинтон шёл изнутри ФБР, а его сотрудники буквально вынудили своё руководство возобновить расследование.

Что ж, с тонущего корабля бегут не только самые несмелые, но и самые умные.