Генштаб представил доказательства удара ВВС США по иракской школе

Российский Генштаб представил космический снимок с последствиями удара ВВС США 24 октября по иракскому городу Телль-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Мосула. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает РИА Новости.

«На слайде представлены результаты этого удара. На космическом снимке слева, сделанном 24 октября, — то есть до удара самолетов коалиции, вы видите здания школы и жилых домов, а справа — после. Отчетливо видно, что авиационное поражение наносилось в непосредственной близости от здания школы, которое было повреждено осколками и ударной волной», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

24 октября Рудской заявил, что самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в Телль-Кайфе. В результате атаки, по информации Генштаба, имеются убитые и раненые.

21 октября, как сообщал Генштаб, самолеты ВВС США нанесли удар по другой школе, расположенной в южной части Мосула.

Мосул более двух лет находится под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Наземная военная операция по освобождению города началась утром 17 октября. Кроме иракских правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная коалиция во главе с США, которая поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.