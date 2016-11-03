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Генштаб представил доказательства удара ВВС США по иракской школе

15:34 3.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Российский Генштаб представил космический снимок с последствиями удара ВВС США 24 октября по иракскому городу Телль-Кайф, расположенному в 14 километрах к северу от Мосула. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает РИА Новости.

«На слайде представлены результаты этого удара. На космическом снимке слева, сделанном 24 октября, — то есть до удара самолетов коалиции, вы видите здания школы и жилых домов, а справа — после. Отчетливо видно, что авиационное поражение наносилось в непосредственной близости от здания школы, которое было повреждено осколками и ударной волной», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

24 октября Рудской заявил, что самолет тактической авиации ВВС США нанес ракетно-бомбовый удар по зданию школы в Телль-Кайфе. В результате атаки, по информации Генштаба, имеются убитые и раненые.
21 октября, как сообщал Генштаб, самолеты ВВС США нанесли удар по другой школе, расположенной в южной части Мосула.

Мосул более двух лет находится под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Наземная военная операция по освобождению города началась утром 17 октября. Кроме иракских правительственных сил, в ней участвуют курдские формирования, а также международная коалиция во главе с США, которая поддерживает наступление с воздуха и предоставляет артиллерийскую поддержку.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.11.2016, 19:55
дан

к сожалению на войне и мирные жители погибают Но это только если бомбят амерские самолеты У них же техника отсталая вот и падают бомбы куда попадя То ли дело-суперсовременные российские бомбы настроенные только на боевиков и с высоты несколько километров способные различать кто из двух стоящих террорист а кто -мирный житель Поэтому от бомбардировок российских ВКС не пострадал ни один гражданский Во всяком случае так заявляет боевой генерал Коношенко а ему надо верить Как известно -российские генералы самые честные генералы в мире
03.11.2016, 18:24
Микс

Они это называю сопутствующие потери и можно вспомнить обездомливание немцев, ковровые бомбежки Вьетнама, Хиросиму и Нагасаки и перестать удивляться. продолжив писать, а вообще мир не делает выводов особенно оргвыводов из действий англо саксов.
03.11.2016, 18:02
бабушка

...все для победы Киллари- протеже Мадлен Олбрайт...Возможно,повторит:ЭТО СТОИЛО ТОГО...что будет означать:чтобы МЫ жили сытно,роскошно,безопасно под мирным небом-пришлось стереть с лица Земли дюжину стран с населением...
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