На Украине запущен долгосрочный процесс зачистки территории от населения

По замыслу «реформаторов», к 2050 г. на этой территории должно остаться 8 млн человек

Чтобы Украина стала процветающей страной с успешной экономикой и высоким уровнем жизни, ее население нужно сократить до 8 млн – именно столько проживает в Швейцарии, которую "реформаторы" предлагают взять за образец. На это нацелена экономическая программа "реформ", которую озвучил бывший лидер малоизвестной партии "Великая Украина" Игорь Гекко (Беркут).

Темпы нынешней депопуляции Украины явно недостаточны, и их нужно ускорить до 1,5-2 млн в год. Все старые и больные должны умереть, а молодые и работоспособные – уехать на заработки за границу, откуда они домой будут перечислять валюту. Только этот план, по словам Гекко, позволит Украине превратиться в ведущую экономику мира, и он уже реализуется.

Удивительным является не только сам план, но и его озвучивание. Пока это представляется пробным шаром – власть прощупывает реакцию населения. Если оно молча "проглотит" решение о своем уничтожении, план, вероятно, будет озвучен на более высоком уровне.

Гекко совершенно спокойно и цинично рассуждает, что нынешнее население Украины является чрезмерно большим, и его нужно "зачистить" от лишних ртов, что одобрено на наднациональном уровне. Видимо, решено, что население Украины пребывает уже в достаточной депрессии для того, чтобы просто поставить его перед этим фактом: в 2017-2049 гг. Украину ради "светлого швейцарского будущего" ждет истребление ее населения.

Никаких комментариев или опровержений по этому поводу из Киева пока не поступало. Да и нужно ли комментировать очевидное? Ликвидационная комиссия под названием "правительство Украины" за 2,5 года уже сделала вполне достаточно для того, чтобы понять, что она пришла бороться с населением, как с саранчой.

Гекко этого не скрывает. Одним из авторов программы является Лешек Бальцерович. Его задача, как и задача людей, управляющих Украиной, - перевести бардак и раздрай, царящие в стране, в продуманную и систематическую программу "реформ" для зачистки территории от населения. Группа "реформаторов", в которую входит и Гекко, наконец-то получила деньги из транша МВФ. К ним добавлены деньги фонда "F4" (Фридман, Фельдман, Фишман, Фирташ) – фонда модернизации украинской экономики, зарегистрированного в Швейцарии. По словам Гекко, эти люди озабочены будущим Украины и переживают из-за отсутствия "реформ". Остаток денег ожидается от фонда Сороса, который также "всячески заинтересован" в развитии экономики страны. Уже сами спонсоры программы проясняют многое.

Бальцерович является советником и представителем украинского президента в Кабинете министров Украины и сопредседателем группы международных советников по поддержке реформ на Украине. Один из авторов "шоковой терапии" в Польше. Сущность "реформы" состоит в том, чтобы привести в соответствие численность населения Украины с населением тех стран, на которые предложено равняться, - Швейцарии, Сингапура и других.

"Основной принцип реформы – чем меньше население, тем выше ВВП на душу населения. Поэтому главный путь реформы – это неуклонное постепенное уменьшение популяции страны", - признает Гекко. Он считает, что рост численности населения означает рост нищеты.

В программу уменьшения населения входит множество позиций, и работать они будут одновременно. Ранее они тоже запускались, но несогласованно. Сейчас же их планируется обрушить на людей "пакетно" - все вместе. В данный момент, по словам Гекко, Украина вышла на уровень депопуляции 370 тыс. в год. "Согласитесь, для настоящей реформы это ничто. Поэтому все механизмы депопуляции должны включаться пакетно", - говорит Гекко.

Обратим внимание на то, что он говорит о сокращении 370 тыс. в год. По официальным украинским данным, оно гораздо меньше: в 2015 г. за счет превышения смертности над рождаемостью население сократилось на 183 тыс., а миграция уже много лет положительная. По-видимому, реальная демографическая картина на Украине в два раза хуже, чем официальная.

Что касается Швейцарии, которую Гекко берет за образец, то там проживает 8,2 млн, из которых 24% иностранцев. Демографические тенденции таковы, что в 2014 г. почти 40% родились у иностранцев, и из всех умерших 91% было местным населением. Уже сейчас местное население сокращается, в то время как иностранное быстро растет (более 1% в год) и прибывает (2% в год). Простые расчеты показывают, что при таких темпах нынешнее 4-кратное преимущество коренного населения сменится лишь 2-кратным уже через 5-6 лет, а через 20 лет местное население станет меньшинством.

Можно определенно сказать, что Швейцария как таковая быстро исчезает. Так что к тому времени, когда Гекко обещает Украине "швейцарское будущее", той уже, возможно, не будет на карте мира? Об этом, конечно, "реформаторы" не говорят, хотя прекрасно знают. Ведь их принцип здесь очень простой: цель – ничто, движение – все. То есть уничтожать, и как можно быстрее.

Применительно к Украине Гекко предлагает исходить из того, что все бедные должны умереть или уехать. Это планируется достичь следующими методами.

Первая волна депопуляции, утверждает он, – это 4-5 млн в 2017-2022 гг. Вторая волна – еще 4-5 млн в 2022-2027 гг. Но этого не хватит. Гекко возлагает надежды на войну.

"Посмотрите на "АТО" - кто там погибает. За последние два года на войне не погиб ни один богатый. Это говорит о том, что путь, по которому идет наша реформа, верен", - радуется он.

Далее идут тарифы. Ни один богач на них не жалуется. Недовольны лишь бедняки, но пусть они умирают. Ни один богач не умер от недостатка медицинского обслуживания, только бедные.

На пользу реформе, как ожидает Гекко, пойдет то, что украинки в большом количестве выезжают за границу для занятия проституцией. А выезд женщин детородного возраста из страны работает на депопуляцию.

Следующий шаг – это криминал. Он поможет снизить антропогенную нагрузку на территорию. Поскольку существенно вырастет уровень преступности и количество осужденных, то возникнет проблема с содержанием преступников. По плану, предлагается создать экстерриториальную тюрьму. Проще говоря, высылать преступников за пределы Украины.

Наилучшим местом для этого Гекко видит север России, предположительно район Хатанги, где можно дешево арендовать у России землю, а потом, когда "Россия развалится" (они ждут этого уже через несколько лет), управлять этими землями будут те, кому украинцы исторически доверяют, - поляки или евреи. Эту тюрьму не нужно охранять: до железной дороги 2 тыс. км. Оттуда не сбежишь, а перековавшиеся трудом украинцы будут слать домой деньги, повышая благосостояние оставшихся там 8 млн.

Многие из перечисленных Гекко методов истребления населения Украины уже применяются. Чего стоят только сходбища извращенцев, на которые как пчелы на мед слетаются контролеры из Европы. После переворота 2014 г. эти сборища стали охранять как главное свидетельство украинского движения в Европу.

Менее заметны, но едва ли менее разрушительны и другие тенденции, безапелляционно навязываемые режимом. Так, 29 октября в Киеве состоялось сборище за легализацию марихуаны. Правда, его сорвали нацисты, устроив потасовку, но курс уже взят. Давно говорят, например, и о легализации проституции на Украине – чтобы гости из Европы чувствовали себя как дома. Причем многие известные политики открыто поддерживают эту заразу.

Поразительным фактом является и то, что в Киеве уже несколько лет 13 февраля торжественно и с размахом отмечают "международный день презерватива" – как раз накануне подобного ему "дня святого Валентина". При этом некоторые украинские издания даже отмечают, что большинство болезней, передающихся половым путем (с которыми они якобы борются), передаются при естественных половых сношениях, а у педерастов-де, вооруженных презервативами, этот процент гораздо ниже. Нужно ли пояснять подтекст этих лживых посылов?

Другой инструмент быстрой депопуляции – это тарифы. За 2,5 года режим поднял их в среднем в 5 раз! У многих людей среднемесячная стоимость услуг ЖКХ уже превышает доход. В этих условиях режим придумал способ окончательно придушить население. На днях была высказана идея о том, чтобы высчитывать необходимую стоимость прямо с банковской карточки человека, чтобы исключить такое явление, как неплатежи. Пока, правда, это труднореализуемо в силу недостатка централизации, но в этом и состоит смысл "реформ" - с подводной лодки никто не должен убежать.

"Чтобы "реформы" достигли успеха, депопуляция должна быть минимум 1,5 млн в год. Это не жестокий план. Это единственный реально возможный план, чтобы Украина стала страной с богатым населением. Все это и так происходит, но не по плану и не под управлением. Вот только в чем разница. Наш план ведет к тому, что те жители, которые смогут вписаться в новую экономическую реальность, станут намного богаче. Те, кто останется, будут жить в 5-10 раз богаче, чем мы", - уверяет Гекко.

Но ждать результаты раньше времени опасно. Швейцария, например, шла к своему нынешнему состоянию 130 лет. Поэтому нужно запастись терпением, предупреждает Гекко, и методично истреблять население.

Как же все это напоминает заверения чубайсо-гайдаровских предателей, которыми они обманывали народ в 90-е годы! То же самое сейчас разворачивается на Украине, только более продуманно. Эти бесчеловечные планы (в буквальном смысле) выходят за пределы собственно экономических исследований и переходят в область даже не столько идеологии, сколько веры. Недаром Гекко, словно в тайной ложе, излагает их на фоне картины дьяволоподобного существа с множеством щупалец, обвивающих окружающее пространство. Мы имеем дело с зондажем почвы: готово ли население поклониться дьяволу в обмен на богатство через 30 лет? Почти по "Фаусту".

Неужели все это правда? Но ведь еще при СССР скрытые антисоветчики и русофобы иносказательно готовили народ к сдаче страны, самоуничтожению и прививали мысль о внешнем управлении. Как верно заметил один из блогеров, Михаил Жванецкий в одной из своих фраз сказал: "Нас много – машин мало, нас много – квартир мало. Что надо делать? Надо, чтобы нас было меньше". Вот и Констанин Райкин, уже заключивший личную сделку с совестью, выступил за легализацию мерзости под видом "свободы творчества". Это значит, что духовная война не утихает ни на минуту.

Украина – это историческая часть Великой Руси. То, что Запад обкатывает на захваченной территории, вполне возможно, готовится и для России, ведь Украину в большинстве своем населяют русские. Поэтому главное – это не то, касается ли это нас непосредственно сегодня или нет, и даже не то, станут ли оставшиеся 8 млн богатыми или нет. Подлинно важно лишь то, во что заставляют поверить и что предлагается принять человеку во имя пресловутого "уровня жизни". Тем более если саму жизнь не ставят ни во что.

Для справки: Игорь Гекко родился в 1964 г. в Северодонецке Луганской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1986-1987 гг. в должности командира разведвзвода служил в Центральной группе войск в 45-м отдельном десантно-штурмовом батальоне. В 1988 г. по собственному желанию направлен в Афганистан, где был командиром разведвзвода, затем – начальником разведки батальона. После развала СССР ушел в отставку. За счет гранта, полученного по программе для бывших кадровых военных, в 1991-1992 гг. получил финансовое образование в России и США. В июле 1993 г. совместно со своим американским партнером Грегори Ноулом Стьюдером зарегистрировал в Казахстане АО "Texakabank", который позже был продан Сбербанку России, а Гекко купил "Метрокомбанк" в Москве. Является главой совета директоров казахстанского отделения банка. В украинской политике не был сильно активен, в начале 2000-х были проблемы с гражданством Украины. Всегда выступал с умеренной критикой в адрес власти.