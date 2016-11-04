В конгрессе США Хиллари Клинтон обвинили в госизмене

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон совершила государственную измену, когда, будучи главой госдепартамента, стала использовать для служебной переписки личный почтовый сервер, считает глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол, сообщает РИА Новости.

"Ранее (директор ФБР) Джеймс Коми сказал мне, что весьма вероятно, что враждебные (США) страны получили доступ к ее личному серверу. Это причина, по которой существуют протоколы безопасности – чтобы защищать секретную информацию. Она предоставила ее нашим врагам, и теперь они обладают этой очень чувствительной информацией, что угрожает не только ей (Клинтон) и национальной безопасности (США), но и мужчинам и женщинам (гражданам США – ред.), которые служат за рубежом. Честно говоря, по моему мнению, это измена", — сказал Маккол в эфире телеканала Fox News.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную и частную переписку через собственный частный сервер. За это ее обвинили в сокрытии информации и потенциальной утечке государственных секретов. Директор ФБР Джеймс Коми в июле заявил, что Клинтон проявила большую небрежность, но в её действиях нет состава преступления. На этой неделе Коми объявил об обнаружении новых электронных писем Клинтон на сторонних устройствах, в связи с чем ФБР возобновляет расследование