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ФБР заподозрило российских хакеров в подделке документов против Клинтон

12:37 4.11.2016
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Сотрудники ФБР и американских спецслужб изучают якобы поддельные документы об избирательной кампании Хиллари Клинтон, направленные якобы на ее дискредитацию. Следователи подозревают Россию в причастности к публикации данных документов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Поддельным считают письмо, адресованное Клинтон членом Демократической партии сенатором Томасом Карпером. В послании он пишет: «Мы не дадим вам проиграть эти выборы». ФБР обратилась к другим членам партии с просьбой предоставить другие документы, которые можно считать поддельными — полученными хакерским путем.

В бюро сообщили, что на многие документы поступили жалобы: бумаги считают поддельными. Кто отстаивает такую точку зрения, впрочем, не уточняется. Известно, что в подделке документов в США подозревают Россию.

Как ранее заявил конгрессмен Майкл Маккол, Хиллари Клинтон в свою бытность госсекретарем совершила государственную измену, поскольку использовала для переписки личный почтовый сервер, к которому могли получить доступ хакеры из враждебных США стран. Таким образом, Клинтон поставила под удар не только себя и национальную безопасность страны, но и американских граждан, которые работают за рубежом. 

Темы: Президентские выборы в США
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