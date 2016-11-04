Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании

Посольство России в Великобритании направило ноту протеста в министерство иностранных дел Великобритании в связи с нежеланием британских властей обеспечить бесперебойный режим работы и безопасность посольств. Об этом сообщается на сайте миссии.

3 ноября группа демонстрантов в ходе акции протеста заблокировала вход в консульский отдел российского посольства, завалив его частями от манекенов. «Вход в консульский отдел был завален частями от манекенов, а „протестующие» приковали себя к входу в дипучреждение. В результате посетители посольства и сотрудники дипмиссии были лишены возможности доступа к зданию», — говорится в заявлении.

«За откровенно провокационными и хулиганскими действиями «демонстрантов» безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения — посольство было атаковано валом «пустых» телефонных звонков», — говорится в сообщении.

Дипломаты уверены, что акция была тщательно спланирована. По их словам, это «не удивительно» в контексте недавнего официального призыва в парламенте главы британского МИД Бориса Джонсона проводить протесты у стен российского посольства.

В дипмиссии отметили, что прошедшая возле посольства акция сопровождается «постоянной оголтелой русофобской кампанией в британских СМИ, вдохновляемой неоднократными антироссийскими высказываниями официальных британских лиц».