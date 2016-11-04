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Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании

15:01 4.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Посольство России в Великобритании направило ноту протеста в министерство иностранных дел Великобритании в связи с нежеланием британских властей обеспечить бесперебойный режим работы и безопасность посольств. Об этом сообщается на сайте миссии.

3 ноября группа демонстрантов в ходе акции протеста заблокировала вход в консульский отдел российского посольства, завалив его частями от манекенов. «Вход в консульский отдел был завален частями от манекенов, а „протестующие» приковали себя к входу в дипучреждение. В результате посетители посольства и сотрудники дипмиссии были лишены возможности доступа к зданию», — говорится в заявлении.

«За откровенно провокационными и хулиганскими действиями «демонстрантов» безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения — посольство было атаковано валом «пустых» телефонных звонков», — говорится в сообщении.

Дипломаты уверены, что акция была тщательно спланирована. По их словам, это «не удивительно» в контексте недавнего официального призыва в парламенте главы британского МИД Бориса Джонсона проводить протесты у стен российского посольства.

В дипмиссии отметили, что прошедшая возле посольства акция сопровождается «постоянной оголтелой русофобской кампанией в британских СМИ, вдохновляемой неоднократными антироссийскими высказываниями официальных британских лиц».

Темы: Россия, Великобритания
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Комментарии читателей
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04.11.2016, 21:44
Шиза

Я быт сказал - проходят только очень пустые!
04.11.2016, 21:43
Ха

Верно. Оказалось, что англичане не ушли далеко от хохлопапуасов.
04.11.2016, 21:42
Alex202

Вообще то все твои посты пустые, поскольку не содержат смысла (кроме русофобии). А возмущаешься зря. Уверен, никто тебя не банит. Поскольку пишешь ты долго (неумение кратко и доходчиво выражать мысль, которой нет), страница обновляется (ты уникален, но не один), иты уже пишешь в старую копию (это как в PDM - ну ты знаешь ;)) она как раз от подобного предохраняет).
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