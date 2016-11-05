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Террористы используют живой щит из 1600 мирных жителей Мосула

11:01 5.11.2016
Мосул, Ирак. Фото пользователя abo razak с сайта panoramio.com
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В иракском Мосуле боевики ИГ (организации, запрещенной в РФ) взяли в заложники 1600 гражданских лиц и используют их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок, осуществляемых правительственными войсками и их союзниками, сообщил в пятницу центр новостей ООН.

"В ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек", - цитирует сообщение Интерфакс.

По информации пресс-секретаря Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдасани, слова которой приводит пресс-центр, "боевики продолжают массовые казни заложников".

Шамдасани также сообщила, что террористы насильно вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.

Кроме того, ИГ "грузовиками вывозит жителей города Хаммам аль- Алил в город Таль-Афар". По данным центра новостей ООН, "некоторым семьям сказали, что их отвезут в Сирию".

Темы: Ирак, Сирия, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Война в Ираке
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Комментарии читателей
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05.11.2016, 14:00
Ха

Когда Ермолов наводил порядок на Кавказе очень действенным средством для особо упоротых боевиков было сообщение о том, что уничтоженных бандитов зашивают в свиные шкуры и закапывают в землю после захода солнца. А вообще-то для уничтожения ИГИЛ не Алеппо штурмовать надо а бомбить Лондон и Вошингтон!
05.11.2016, 12:24
Мик с

Это было прогнозируемо. А воплей про Халеб больше не было?
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