Террористы используют живой щит из 1600 мирных жителей Мосула

В иракском Мосуле боевики ИГ (организации, запрещенной в РФ) взяли в заложники 1600 гражданских лиц и используют их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок, осуществляемых правительственными войсками и их союзниками, сообщил в пятницу центр новостей ООН.

"В ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек", - цитирует сообщение Интерфакс.

По информации пресс-секретаря Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдасани, слова которой приводит пресс-центр, "боевики продолжают массовые казни заложников".

Шамдасани также сообщила, что террористы насильно вербуют в свои ряды детей в возрасте 9-10 лет и используют их в качестве боевиков в Мосуле.

Кроме того, ИГ "грузовиками вывозит жителей города Хаммам аль- Алил в город Таль-Афар". По данным центра новостей ООН, "некоторым семьям сказали, что их отвезут в Сирию".