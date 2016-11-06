Эрдоган обвинил Запад в бездействии по отношению к Турции

Для Турции Запад не сделал ничего хорошего, поэтому Анкара сама будет решать свои проблемы. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Аnadolu.

«Чего должна ждать от Запада Турция, если ее уже на протяжении 53 лет заставляют ожидать у дверей Европейского союза», - сказал глава государства.

По его словам, события последних трех лет заставили Турцию изменить свой взгляд на происходящее и выбрать собственный путь. При этом Эрдоган добавил, что Анкаре уже неважно мнение других стран.

Комментируя арест прокурдской Демократической партии народов (ДПН), подозреваемых в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, президент отметил, что европейские страны единогласно признали эту организацию террористической, но продолжают поддерживать ее.

Ранее лидеры стран Евросоюза раскритиковали турецкие власти за арест парламентариев. Глава Европарламента Мартин Шульц предупредил, что это может повредить оношениям между ЕС и Анкарой.

