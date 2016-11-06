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Захарова раскритиковала действия коалиции США в Мосуле

20:23 6.11.2016
Мария Захарова. Фото с сайта mid.ru
Мария Захарова. Фото с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила антитеррористическую операцию, которую проводит в иракском городе Мосуле возглавляемая США коалиция, назвав ее средневековой бойней.

На своей странице в Facebook она отметила, что от проведения боевой операции прежде всего страдает мирное население Мосула, которое гибнет как под огнем террористов, так и сил коалиции. Захарова сделала акцент на отсутствии какого-либо плана по эвакуации гражданских лиц и гуманитарных коридоров.

«Ясно одно, к мирным иракцам Мосула коалиция относится куда хуже, чем к боевикам Аллепо», - написала она.

Захарова также констатировала «абсолютную информационную блокаду со стороны коалиции. «Нет никакой ясности с их стороны, продвигаются или отступают коалиционные силы, насколько эффективна используемая тактика, каковы потери стороны, сколько было вылетов и кто их осуществлял», - отметила представитель МИД.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ (группировка запрещена в России) стартовала 17 октября. Наряду с силами коалиции в ней участвуют иракские правительственные войска и курдские ополченцы.
 

Темы: Ирак, США, Военные конфликты в мире, Борьба с терроризмом в мире, Министерство иностранных дел РФ
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