]]> ]]>
Главная В мире Новости

Прокурор Черногории обвинил националистов из РФ в попытке убийства премьера

19:14 6.11.2016
Флаг Черногории. Фото с сайта luckyways.ru
Флаг Черногории. Фото с сайта luckyways.ru
Материалы по теме:

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич обвинили «русских националистов» в попытке насильственного захвата власти в стране во время парламентских выборов, а также убийства главы правительства Мило Джукановича.

«Организаторы этой преступной группировки были националистами из России, которые считали, что правительство Черногории во главе Мило Джукановича не может быть изменено путем выборов и что оно должно быть свергнуто силой», - цитирует прокурора агентство Reuters.

Ссылаясь на данные, полученные в ходе расследования спецслужбами Черногории и Сербии, Катнич добавил, что премьер-министра должен был застрелить снайпер. После этого, по его словам, участники группировки должны были помочь оппозиции в захвате парламента.

В середине октября в Черногории задержали 20 граждан Сербии, которых заподозрили в подготовке и осуществлении терактов. Сербов схватили в день проведения в стране парламентских выборов, на которых победила Демократическая партия социалистов, возглавляемая Джукановичем.
 

Темы: Выборы в мире, Черногория, Отношения России и стран Восточной Европы, Правительства зарубежных стран
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2016, 20:21
Кирилл.

"Политтехнолог Тарас Березовец(...) заявил, что в спецоперации по предотвращению военного путча на Балканах участвовали украинские спецслужбы. В Службе безопасности Украины эти данные не подтверждают, но и не опровергают".
apostrophe.ua
5 ноября 2016 г.
.
Сдаётся мне, одному кремлёвскому гению его уважаемые партнёры в очередной раз воткнули ножик в спину.
06.11.2016, 20:20
кто же врет, интересно...

Нас ведь совсем недавно уверили, что эта информация -провокация. И никого, никаких сербов, в Черногории не задерживали.
06.11.2016, 20:17
прохожий

Все правильно написано-обвинили в попытке убийства. В чем вопрос ?
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.