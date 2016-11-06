Прокурор Черногории обвинил националистов из РФ в попытке убийства премьера

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич обвинили «русских националистов» в попытке насильственного захвата власти в стране во время парламентских выборов, а также убийства главы правительства Мило Джукановича.

«Организаторы этой преступной группировки были националистами из России, которые считали, что правительство Черногории во главе Мило Джукановича не может быть изменено путем выборов и что оно должно быть свергнуто силой», - цитирует прокурора агентство Reuters.

Ссылаясь на данные, полученные в ходе расследования спецслужбами Черногории и Сербии, Катнич добавил, что премьер-министра должен был застрелить снайпер. После этого, по его словам, участники группировки должны были помочь оппозиции в захвате парламента.

В середине октября в Черногории задержали 20 граждан Сербии, которых заподозрили в подготовке и осуществлении терактов. Сербов схватили в день проведения в стране парламентских выборов, на которых победила Демократическая партия социалистов, возглавляемая Джукановичем.

