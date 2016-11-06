Обама дистанцируется от Клинтон

Действующий президент признал, что военное вмешательство США приводит к большим проблемам

Военное вмешательство США в те или иные ситуации иногда способно изменить положение дел к лучшему, но часто это приводит к большим проблемам. Об этом 5 ноября заявил президент США Барак Обама в интервью телеканалу HBO.

— Когда в мире случаются плохие вещи, наш национальный инстинкт велит нам действовать. Иногда наше вмешательство помогает что-то изменить, но часто непредвиденные последствия вызывают еще большие проблемы, — сказал он.

По его словам, принятие решения об использовании военной силы — это один из главных вызовов для любого президента. Помощь вооруженных сил необходима для защиты жителей США от таких организаций, как «Аль-Каида» * или «Исламское государство» **, но если речь идет «о поддержании основ международного порядка, то здесь важно иметь альянсы и работать на международной арене». Барак Обама также отметил, что США «делают много хорошего в мире», иногда «неидеально и неэффективно, но у нас есть, чем гордиться».

Напомним, в апреле Обама рассказал об ошибках США в прогнозировании ситуации в Ливии.

Накануне интервью Обамы каналу HBO кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, который нередко критикует политику нынешнего американского лидера, заявил, что Вашингтон должен «перестать свергать режимы» и заняться борьбой с ИГ и обеспечением собственной безопасности. Он пообещал использовать военные силы, «когда это будет жизненно важно для безопасности страны».

— Мы перестанем пытаться строить зарубежные демократии, свергать режимы и бездумно вмешиваться в ситуации, в которых не имеем права участвовать. Мы хотим сделать эту страну сильнее и защитить ее, — сказал Трамп.

Чем объясняются заявления Барака Обамы в преддверие выборов президента США, которые нередко идут вразрез с более воинственной риторикой кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон?

Барак Обама не стал вводить войска в Сирию, за исключением отдельных групп спецназа, действующих в Сирийском Курдистане. Хотя на него оказывалось сильное давление не только со стороны американского аналитического сообщества, но и союзников, в том числе — Хиллари Клинтон, замечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

— Недавно фонд Билла Клинтона официально признал, что получил $ 1 млн. от правительства Катара в бытность Хиллари Клинтон главой Госдепа. Также были сообщения о крупных траншах со стороны Саудовской Аравии. Очевидно, часть американской элиты действовала в тесной связи со странами Персидского залива, принимая те или иные решения. И понятно, что Обама к этому также имеет непосредственное отношение, но все-таки он — сторонник не военных интервенций, а действий в рамках гибридной войны. Скажем, война в Ливии хорошо продемонстрировала тот факт, что прямое военное участие дискредитирует Запад. Поэтому сегодня в Сирии американцы в рамках международной коалиции бомбят позиции «Исламского государства», где-то поддерживают оппозицию, но прямо против Башара Асада не воюют. Тем не менее оппозиционные террористические группировки Штаты рассматривают как рычаг давления на Дамаск, а первоначально с помощью них хотели свергнуть Асада.

На мой взгляд, план гибридной войны состоял в том, чтобы использовать сначала оппозицию и откровенных террористов для свержения Асада, а потом — под предлогом борьбы с радикальными организациями — непосредственно войти в Сирию. Саудовская Аравия и Катар финансировали реализацию схемы, которая американской администрации была выгодна и тем, что позволила бы обезопасить своего союзника — Израиль. Для него образовывающаяся «шиитская ось» (Иран, Ирак, который все больше «шиитизировался», Сирия, а также ливанская «Хезболла») представляла непосредственную угрозу. По моему мнению, для разрушения этой оси в Вашингтоне решили привлечь монархии Персидского залива, которые и сами были готовы помочь, чтобы снизить усиление шиитов.

Но в конфликт прямо вмешались Иран и Россия, которые поломали вышеозвученный план. В ответ Обама не стал изменять своей политике прямого невмешательства. И ему надо оправдывать свою позицию.

— Но признание Обамой ошибок при разработке операции в Ливии перед выборами — камень в огород кандидата Хиллари Клинтон, которая, как известно, была сторонницей интервенции.

— Надо учитывать, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп постоянно подчеркивает, что он против «свержения режимов», но за разгром «Исламского государства». То есть за объединение с теми, кто против ИГ и других террористических группировок, в том числе — с Россией. А это можно осуществить только одним способом — в координации резко увеличить контингенты «на земле» для борьбы с радикальными группировками.

В этом смысле слова Барака Обамы можно расценивать и как несогласие с заявлениями Трампа, которые, повторю, подразумевают и опору на местные силы, и ввод контингента войск для быстрого разгрома военной силы того же ИГ. То есть заявление действующего американского президента направлено, видимо, против позиции Трампа, хотя косвенно — и против Клинтон.

Барак Обама также думает о своем наследии как президента и показывает, что он занимал единственную правильную позицию в подобных сложных вопросах. При этом еще и демонстрирует, что предложенная Трампом стратегия — неправильная.

Военная сила как была инструментом внешней политики Соединенных Штатов и опорой государства, так и остается. На этот счет не должно быть никаких заблуждений. Тем более что возможности американских финансовых рычагов воздействия катастрофически падают на фоне усиливающегося Китая и экономического кризиса в Европе, отмечает военный аналитик Сергей Ермаков.

— Другое дело, что до выборов президента США осталось уже недолго, а учитывая скандальный оттенок нынешних кампаний, не удивительно, что некоторые политические деятели играют сами за себя. Конечно, политические скандалы в Америке — не новость, но полоскание грязного белья, истории сексуального характера, обвинения в некомпетентности приобрели в этот раз иной масштаб. А главное предвыборная гонка впервые проходит на фоне, когда политические деятели заявляют, что, оказывается, есть такие внешние игроки, которым под силу не только вмешиваться в эту гонку, но даже якобы влиять на исход выборов.

Барак Обама покидает пост президента после двух сроков, но он не уходит совсем из политики. Поэтому, на мой взгляд, подобными заявлениями он играет в первую очередь на свой имидж, говоря о том, что, во-первых, посмотрите на тех, с кем мне приходилось работать. А во-вторых, что он не зря получил Нобелевскую премию мира и, несмотря на тяжелые обстоятельства, делал все возможное, чтобы граждане США не страдали от терроризма.

Главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» РИСИ Аждар Куртов полагает, что заявление Обамы резонирует с позицией Хиллари Клинтон и продиктовано как разборками внутри Демократической партии, так и внутри спецслужб США.

— 28 октября директор ФБР Джеймс Коми заявил о возобновлении расследования утечки служебной переписки Хиллари Клинтон. Как заметили американские журналисты, ее действия, совершенные в период президентства Обамы, могут быть квалифицированы как «государственная измена» и привести, как минимум, к разбирательству в Сенате с перспективой импичмента, если Хиллари Клинтон удастся победить на выборах.

То есть перед нами может быть какая-то комбинация, связанная с тем, что власть в перспективе может быть передана кандидату в вице-президенты. Скажем, в 1974 президент Ричард Никсон, представленный к импичменту по делу Уотергейта Палатой представителей, ушёл в отставку под угрозой неминуемого обвинительного приговора Сената. В результате — президентское кресло перешло к вице-президенту Джеральду Форду. В этом плане в интересах Обамы максимально дистанцироваться от Клинтон. Также показательны обнаружившиеся разногласия внутри спецслужб США. Не исключено, что их представители также страхуются, поскольку в случае раскрутки скандала им могут если не сократить финансирование, то устроить чистку рядов.

Но в любом случае заявление Обамы и скандальная ситуация вокруг выборов президента мало что меняет в политике США. Думаю, если Трамп не победит, то американские действия будут такими же, как были три последних десятилетия.

* «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.