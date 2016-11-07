Экс-премьер Японии высказал идею обмена признания Крыма на Курилы

Исторически Крым является территорией России, и международное сообщество должно это признать, заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. Впрочем, он отметил, что это его личное мнение и нынешний японский кабинет Синдзо Абэ не готов не такой шаг, несмотря на то что признание Крыма очевидно значительно улучшило бы отношения между странами, пишет Infox.

«Лично я считаю, что исторически Крым является российской территорией. Хрущёв самовольно передал полуостров Украине — так и возникла крымская проблема. Сегодня Крым должен быть признан международным сообществом как российская территория. Если бы Япония признала Крым частью России, это могло бы подтолкнуть европейские страны к тому, чтобы последовать её примеру», — заявил бывший японский премьер в интервью на канале Russia Today.

Экс-премьер выразил надежду, что признание Японией Крыма стало бы стимулом к решению проблемы Курильских островов.

Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Согласно советско-японской декларации 1956 года, СССР был готов передать Японии два острова – Шикотан и Хабомаи, однако только после заключения мирного договора, который так и не был подписан.