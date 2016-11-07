Донбасс ставит новое условие

Будут ли народные республики включены в «нормандский формат»?

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не выглядит логичным, поскольку в нем не участвует одна из сторон конфликта, уверен глава ДНР Александр Захарченко. Об этом он заявил в пятницу, 4 ноября, во время прямого разговора с жителями республики.

«Еще летом я сказал, что сама «нормандская четверка» нелогична. Например, в Сирии за столом переговоров сидят представители правительства и оппозиционные силы — стороны конфликта. Украина тоже сторона конфликта, причем самый главный, она — агрессор, и она участвует в «нормандском формате», пытаясь решить проблемы на нашей земле самостоятельно. В этом, в принципе, нет логики.

Мы предложили следующее. Либо вывести Украину из «нормандской четверки», и тогда это просто будет группа посредников — Россия, Франция, Германия, либо ввести в нее нас, тогда будут две стороны конфликта и три посредника. К моему большому удовлетворению, я услышал слова Владимира Путина на Валдайском форуме, который подтвердил мою правоту. Думаю, в ближайшее время вопрос станет ребром, и до конца года мы увидим развязку этого события», — отметил Захарченко.

«Прямой разговор» главы ДНР с жителями республики проходил в конференц-зале столичного гостиничного комплекса «Шахтер-Плаза». Захарченко ответил на ряд важных вопросов, в том числе, объяснил, почему выборы в ДНР постоянно переносятся. По его словам, это делается из-за приверженности властей ДНР Минским договоренностям.

«Так как Киев не принял ряд законопроектов и условий, необходимых для проведения выборов, мы их переносили. Но бесконечно это продолжаться не может. В 2017 году мы проведем выборы либо в рамках Минских договоренностей, либо самостоятельно», — отметил Захарченко. Он подчеркнул, что в своих действиях ДНР исходит из необходимости выполнения Минских договоренностей. «Минский процесс идет. На нем был принят ряд решений, которые мы, как и Украина, должны выполнять. То, что Киев этого не делает, пусть остается на его совести. Мы эти решения выполняем, иначе нас обвинят в срыве Минских договоренностей», — добавил Захарченко.

Киев не рассматривает Донецк и Луганск в качестве стороны переговоров. Согласно принятой на Украине официальной версии, территории, контролируемые ДНР и ЛНР, являются оккупированными, а сами народные республики признаны террористическими анклавами. Стоит отметить, что, несмотря на дипломатические усилия Киева, на Западе ополченцев Донбасса террористами не считают. Тем не менее, Украина категорически отказывается вести переговоры напрямую с лидерами ДНР и ЛНР. Отметим также, что под минскими соглашениями стоят подписи Александра Захарченко и его луганского коллеги Игоря Плотницкого без указания должностей.

При этом Киев регулярно настаивает на расширении «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) за счет привлечения в него США. Тем не менее, в Вашингтоне пока отвергали такую возможность, заявляя о том, что США итак участвуют в урегулировании конфликта на дипломатическом уровне. Буквально на днях посол США на Украине Мари Йованович подтвердила, что ее страна не планирует присоединяться к «нормандскому формату».

«Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к «нормандскому формату». Но это не значит, что США не являются активными в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, есть консультации с Францией и Германией. Периодически мы также встречи с русскими, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного прогресса в этом процессе. Такова наша поддержка «нормандской четверки», — сказала она.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай» в конце октября заявил о том, что Москва не против привлечения к переговорам в «нормандском формате» другие страны, в том числе США. «Российская позиция такая: мы не против привлекать кого бы то ни было, в том числе наших американских партнеров».

Тем не менее, большинство аналитиков не считают такой шаг целесообразным, отмечая, что США и так присутствуют в «нормандском формате», т.к. все принимаемые решения Киев согласовывает с Вашингтоном. Кроме того, против подключения к переговорам США неоднократно выступали в ДНР и ЛНР, обещая блокировать расширение списка участников.

Так как понимать нынешние заявления Захарченко? Насколько они серьезны? Или это «троллинг» в ответ на требования Киева отдать Дебальцево?

— К сожалению, скорее — «троллинг», — считает политический обозреватель Виктор Шапинов.

— Западная сторона не пойдет на прямое включение ДНР и ЛНР в переговорный процесс. Хотя, например, Минские договоренности де-факто предполагают участие народных республик как стороны, т.к. действия Киева в рамках урегулирования должны согласовываться с ДНР и ЛНР. И уж тем более на такое включение не пойдет официальный Киев, т.к. он отрицает, что конфликт в Донбассе является гражданской войной, заявляя, что имеет место «российская агрессия». Открыто сев за стол переговоров с представителями республик, Киеву пришлось бы отказаться от такой риторики.

Вообще, такое заявление Захарченко мне нравится. После 2014 года ДНР и ЛНР все больше теряли субъектность, как бы подтверждая, что являются марионеточными формированиями, хотя все, кто помнит 2014 год, знают, что это не так и за республиками стоял гигантский подъем массового энтузиазма и исторического творчества народа. К сожалению, руководство республик все в меньшей степени опиралось на этот энтузиазм и все больше на помощь России. Хотя большая самостоятельность ДНР и ЛНР на деле не усложнили бы, а упростили для той же России дипломатический маневр.

— Насколько, по-вашему, было бы логично включение ДНР и ЛНР в качестве сторон переговоров? Ведь они являются сторонами конфликта, но в «нормандском формате», по сути, не представлены?

— Это логично. Более того, такова мировая практика урегулирования гражданских конфликтов. Это не только Сирия, которую в качестве примера привел Захарченко. Не так давно завершились долгие мирные переговоры между правительством Колумбии и коммунистической партизанской армией FARC-EP. Там марксистские партизаны вели войну против проамериканского правительства более пятидесяти лет, с 1964 года. FARC-EP была внесена в террористический список США. Тем не менее, президент Колумбии официально подписал с представителями партизан мирный договор, предполагающий интеграцию «террористов» в политический процесс, амнистию и т. д.

— Насколько, по-вашему, актуальна идея включения в «нормандский формат» США? Многие считают, что это бессмысленно, т.к. Киев итак является передатчиком воли Вашингтона…

— Возможно, это и правильно, т.к. есть «нормандский формат», есть переговоры по линии Нуланд-Сурков. Почему бы не объединить все заинтересованные стороны за одним столом переговоров? Тем более, что попытки Меркель выступить куратором мирного урегулирования на Украине явно провалились.

— В Киеве говорят, что Россия сделает все возможное, чтобы США не были допущены к переговорам в «нормандском формате». Какова, по-вашему, реальная позиция Москвы в этом вопросе?

— Москва ведет переговоры и в рамках «нормандского формата», и напрямую с США. Принципиальной разницы тут нет. Есть лишь вопрос престижа. Конечно, в Кремле предпочли бы разговаривать о судьбах мира только с Вашингтоном, как это было в то время, когда СССР и США были неоспоримыми лидерами двух блоков — социалистического и капиталистического. Сейчас экономические и политические возможности России несравнимо меньше, чем у Советского Союза, поэтому такие амбиции вряд ли могут быть реализованы. А потому и формат переговоров не так важен для исхода дела.

— Так почему России не договориться напрямую с США? Зачем нужны прочие форматы и посредники?

— Вряд ли можно представить полноценный мирный процесс на Украине без участия ЕС, или по крайней мере, Германии. Киев декларирует курс евроинтеграции, поэтому давлений, которое могли бы оказать страны ЕС будет действенным. Также страны ЕС участвуют в политике санкций в отношении России, что также является предметом переговоров. Конечно, в сегодняшней ситуации, самостоятельность стран ЕС гораздо ниже, чем это было даже в начале 2000-х, когда Германия и Франция могли позволить себе выступать против планов США, например, по войне в Ираке в 2003 году. Однако, несмотря на доминирование США, и Германия и Франция, и ЕС в целом остаются важными геополитическими игроками и исключать их из процесса мирного урегулирования было бы контрпродуктивно.

По убеждению киевского публициста Дмитрия Сковрцова, после убийства Моторолы (вину за которое руководство ДНР возлагает на Украину), а также на фоне ежедневных артобстрелов городов Донбасса, «троллинг» — не самый выигрышный тип поведения. Да и не выглядят слова Захарченко как ультиматум. Это, скорее, размышления вслух. И в таком виде это уже может выглядеть как мессидж.

— «Мы предложили следующее. Либо вывести Украину из „нормандской четверки“, и тогда это просто будет группа посредников — Россия, Франция, Германия, либо ввести в нее нас, тогда будут две стороны конфликта и три посредника», — заявил Захарченко. Насколько это возможно технически?

— Здесь, скорее, не вывод, а попытка интерпретировать в свою пользу слова Владимира Путина. Понятно, что ЛДНР всецело зависят от Москвы. С другой стороны, зреет недовольство граждан ЛДНР беззубой политикой руководства республик в ответ на чуть ли не издевательские провокации Украины. И тут — на фоне приближающейся президентской кампании в России — руководство ЛДНР может намекнуть Кремлю, что и он становится в некоторой мере зависим от них. И пользуясь этими обстоятельствами, попробовать восстановить справедливость. Ведь руководство Украины никак не более легитимно, чем руководство ЛДНР. Тем не менее, не признавая суверенитет новороссийских республик, Кремль признал Порошенко президентом. Более того, он согласился на участие Порошенко в «нормандском формате» без участия руководства ЛДНР. Хотя объективно переговоры эти куда более нужны Порошенко (выступающего с позиции слабого), нежели Донбассу. Так почему бы, пользуясь удобным случаем (желанием Украины расширить «нормандский формат» за счёт США), Москве не выправить положение, поставив условием привлечения США участие ЛДНР?

— В том же Приднестровье существует формат «5+2», куда входят Приднестровье и Молдавия как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ как посредники, Евросоюз и США как наблюдатели. Почему такого формата нет в Донбассе? Ведь сторонами конфликта являются ДНР, ЛНР и Украина, а в «нормандской четверке» представлена только Украина.

— Это как раз следствие той стратегической ошибки, что Порошенко был признан президентом. Но сейчас это можно выправить хотя бы на тактическом уровне. Который в складывающихся обстоятельствах (Запад всё более предоставляет Украину самой себе) вполне может выйти на первый план.

— Почему этого не сделано? Ведь США имеют реальное влияние на конфликт. Европа не хочет делиться лаврами «миротворца»?

— Думаю, что ввязываясь в этот формат, Европа прекрасно понимала, что никаких лавров ей «не светит». Мира тут не будет. Поэтому для Европы участие США — возможность наконец взвалить весь груз ответственности на того, кто всю эту кашу и заварил (пусть, в том числе, и европейскими руками). А Москва не против потому, что участие США ровным счётом ничего не меняет. Это не тот случай, когда количество поручителей за Украину переходит в качество, т.е. в какие-то преимущества Украины. Ибо сам этот формат нужен только Украине и её союзникам. А это значит, что исключительным правом вето всё равно обладают ЛДНР в лице их представителя — России. Имея такого представителя, для Плотницкого и Захарченко не критично участие/неучастие в «нормандском формате». Но само их возможное нахождение за одним столом с канцлером ФРГ и президентами Франции и США заставит мир совсем по-иному смотреть на непризнанные республики. То есть, признать их де-факто. Так почему бы не использовать участие США для такого случая?

— Помимо «нормандского» есть еще «минский формат», а был еще «женевский». К чему такое обилие форматов? Каким, по-вашему, должен выглядеть «правильный» формат, который помог бы урегулировать конфликт?

— Урегулировать этот глубинный внутренний конфликт не удастся никаким международным форматом. Внешними усилиями его разрешение возможно только оттянуть. Чем сейчас и занимается Россия, в расчете на то, что время играет на неё.