НАТО усилит боеготовность «сотен тысяч военных» из-за действий России

НАТО усилит боеготовность «сотен тысяч солдат» на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг, пишет The Times.

«Мы уже видели, что Россия стала гораздо более активной по разным направлениям», — сказал он. При этом Столтенберг отказался назвать точные цифры относительно того, какое число солдат будут переведены на усиленный режим несения службы. В то же время постпред Великобритании Адам Томсон предположил, что речь идет о 300 000 военных, и на это может уйти около двух месяцев.

«Мы уже видели более уверенную в себе Россию, наращивающую военные силы в течение многих лет», — подчеркнул Столтенберг, отметив, что расходы Москвы на оборону с 2000 года утроились. Он добавил, что Россия также работает над созданием новых видов вооружений и «применяет военную силу против соседей».

Глава альянса пояснил, что действия организации стали реакцией на пропаганду России среди союзников НАТО в Европе. «Мы отвечаем самым большим усилением нашей коллективной обороны после окончания холодной войны», — заключил он.

Издание напоминает, что после присоединения Крыма к России в марте 2014 года, было принято решение развернуть 4000 солдат НАТО в 2017 году в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Также альянс создал специальную оперативную группу из 5000 военнослужащих, которая может быть мобилизована в течение пяти дней.

Столтенберг также сообщил, что НАТО рассматривает вопрос повышения боеготовности многих солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из стран альянса, общая численность которых составляет около 3 млн военнослужащих. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на встрече министров обороны стран-членов организации в прошлом месяце.