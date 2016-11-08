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Польские СМИ заявили о следах тротила на обломках президентского Ту-154

21:42 8.11.2016
Фото с сайта perestroyka2.ru
Фото с сайта perestroyka2.ru
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На обломках разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского присутствовали следы тротила, и об этом было известно сотрудникам разведки страны.

Польское издание Gazeta Polska утверждает, что в подготовке визита главы государства в Россию участвовали четыре сотрудника разведки, один из которых погиб в авиакатастрофе, сообщает РИА Новости. Официально же они числились представителями МИД страны.

Практически сразу после катастрофы им стало известно о присутствии тротила на обломках, но эта информация не получила должного развития и оценки, отмечает издание.

Ту-154М президента Польши потерпел катастрофы в апреле 2010 года под Смоленском. Все находившиеся на его борту 96 человек погибли. В качестве причин крушения МАК назвал отказ пилотов уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа.

Некоторое время назад польская сторона возобновила расследование. Созданная с этой целью комиссия пришла к выводу, что президентский самолет начал разрушаться еще в воздухе.
  

Темы: Польша, СМИ в мире, Авиакатастрофа под Смоленском
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 01:54
Игорь

Возникает естественный врпрос. Это зачем же польский президент со свитой вёз в самолёте тротил?
09.11.2016, 01:10
Это есть однозначно указать на агентов Кремля

Они тайно ночью пробрались на крыло самолёта и установили там тротиловые шашки. В полёте они нагрелись и взорвались, это однозначно указала специальная польская разведка. Вина России доказана!
08.11.2016, 23:30
сбитый летчик

Господи, как надоел этот бред....полякам надо было следить, чтобы экипаж при минимуме летал реально, а не приписками в летной документации занимался
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