Польские СМИ заявили о следах тротила на обломках президентского Ту-154

На обломках разбившегося самолета президента Польши Леха Качиньского присутствовали следы тротила, и об этом было известно сотрудникам разведки страны.

Польское издание Gazeta Polska утверждает, что в подготовке визита главы государства в Россию участвовали четыре сотрудника разведки, один из которых погиб в авиакатастрофе, сообщает РИА Новости. Официально же они числились представителями МИД страны.

Практически сразу после катастрофы им стало известно о присутствии тротила на обломках, но эта информация не получила должного развития и оценки, отмечает издание.

Ту-154М президента Польши потерпел катастрофы в апреле 2010 года под Смоленском. Все находившиеся на его борту 96 человек погибли. В качестве причин крушения МАК назвал отказ пилотов уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа.

Некоторое время назад польская сторона возобновила расследование. Созданная с этой целью комиссия пришла к выводу, что президентский самолет начал разрушаться еще в воздухе.

