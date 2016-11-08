Мнение европейских политиков о мигрантах начинает меняться

Появляются первые признаки того, что в ЕС готовятся поменять политику по отношению к мигрантам

МВД Германии впервые высказало крайне нетипичную для ФРГ идею о том, что прибывающих в Европу мигрантов надо разворачивать и отправлять обратно в Африку. Что происходит в умах европейских чиновников и насколько реализуема подобная инициатива?

В министерстве внутренних дел ФРГ предлагают отправлять спасенных в Средиземном море беженцев обратно в Африку, сообщил накануне портал Deutsche Welle.

«Отсутствие перспективы добраться до берегов Европы могло бы заставить мигрантов воздержаться от опасного путешествия с риском для жизни и серьезными финансовыми затратами», – осторожно заметили в МВД. Согласно предложению ведомства, плывущих из Ливии мигрантов стоило бы переправлять в другие соседние страны, в частности, в Египет или Тунис. Там они смогут подать заявление на предоставление убежища в ЕС и в случае положительного ответа быть безопасно перевезены в Европу.

Подобный метод практикует Австралия, сумевшая добиться значительного снижения числа нелегалов, направляющихся на континент. Впрочем, в МВД отметили, что конкретных планов по этому поводу пока нет, и признали, что сперва на уровне Евросоюза неизбежно надо пройти этап дискуссий. Немецкая левая оппозиция тут же подвергла авторов идеи порицанию. «МВД обращается с беженцами как с заразной болезнью, от которой надо держаться подальше», – возмутилась сопредседатель «зеленых» в бундестаге Катрин Геринг-Экхардт.

В апреле шеф МВД Томас де Мезьер уже предлагал договориться со странами Северной Африки аналогично тому, как Евросоюз договорился с Турцией. Но если заключить соглашения с Египтом и Тунисом теоретически можно, то достичь подобного соглашения с Ливией не удастся. С тех пор, как в 2011 году страны Запада устроили интервенцию в Ливию, там царит анархия. Именно тогда и начался поток беженцев через море в Италию.

Призыв МВД останется пустым звуком

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев полагает, что в Берлине вынуждены прислушиваться к общественному мнению, а рядовые немцы высказываются по вопросу о беженцах однозначно. Он напомнил: у канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже почти на носу выборы, а вся прежняя риторика, выдержанная в духе «приезжайте к нам в гости», негативно сказалась на ее рейтинге.

Политолог отмечает, что предложение Берлина звучит красиво только на словах. «На деле же оно предполагает, во-первых, создание лагерей на территории Туниса или Египта, где беженцы будут дожидаться права на убежище в Германии, а это будет оплачиваться из кармана немецких налогоплательщиков», – полагает Матвейчев.

Кроме того, очень важно, насколько строго будут в этих лагерях дипломаты Евросоюза проверять соискателей статуса беженца, будет ли там налажена фильтрация, выявление уголовников и террористов. «У мигрантов уже в арсенале много способов для того, чтобы скрыть свою настоящую личность, воспользоваться поддельными документами. А европейские спецслужбы начиная с послевоенного периода сознательно ослаблялись, поскольку политика США и Великобритании была рассчитана на то, что только правоохранительные органы и спецслужбы этих двух стран должны быть в состоянии эффективно работать. В Германии для такой фильтрации просто недостаточно квалифицированных кадров и ресурсов», – пояснил он.

Эксперт полагает, что на самом деле заявление немецкого МВД останется пустым звуком, оно призвано лишь хоть как-то смягчить ту плачевную ситуацию, в которую власти ФРГ попали в связи с миграционным кризисом. Кроме того, напомнил Матвейчев, заявление МВД вообще звучит весьма цинично. «Ливийцы сами себя не бомбили, все это делало НАТО, проамериканская коалиция, они и должны нести ответственность за то, что они натворили», – сказал эксперт.

Истеблишмент «реагирует на сигналы» снизу

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар, в свою очередь, тоже полагает, что миграционная политика ужесточается под давлением общества, которое повсеместно уже выступает резко против новых потоков мигрантов.

«Предстоит большой новый избирательный цикл: в Германии, Франции, Италии, Австрии, других странах. Истеблишмент не может не реагировать на общественные сигналы. Косвенно на корректировку политики также повлиял Brexit в Великобритании, где люди тоже голосовали из опасений новых волн мигрантов. Кроме того, определенным влиянием в Евросоюзе обладают и страны Восточной Европы, а там давно и однозначно выступают за усиление барьеров вокруг Европы от мигрантов», – сказал Рар.

Политолог отметил: сама Меркель молча воспринимает подобную корректуру политики со стороны МВД, поскольку считает, что только так сможет выиграть выборы. По мнению Рара, в новом году западноевропейские страны предпримут все возможные усилия, чтобы миграционный поток иссяк. «Следует ждать усиления контроля на границах Евросоюза, выделения денежных траншей Турции, Тунису и другим странам на организацию лагерей для беженцев на их территории, ужесточения законодательства относительно мигрантов», – прогнозирует Рар. Однако политолог не уверен, продолжится ли такая жесткая политика в 2018 году, когда выборный цикл в ЕС уже закончится.

Напомним, год назад в интервью газете ВЗГЛЯД Рар рассказывал, что помощь национальным, религиозным и другим меньшинствам в послевоенной Германии стала подобием религии. «В Германии царит такой культ – помогать меньшинствам, защищать общечеловеческие ценности. Это возведено, по сути, в ранг религии», – пояснял Рар. По его словам, немецкая пресса действует в русле все той же «гуманистической политики», что и правительство, поэтому журналисты стараются не подчеркивать тот факт, что мигранты вообще-то массово нарушают закон, попадая в Шенген без визы.

Вероятно, последней каплей для Берлина в этот раз стала новая массовая гибель нелегалов у итальянского острова Лампедуза. В четверг на остров были доставлены около 30 мигрантов, уцелевших в кораблекрушении, произошедшем накануне утром у берегов Ливии. Большинство выживших оказались выходцами из Гвинеи. Причем это событие было трудно назвать кораблекрушением.

Как рассказал представитель Международной организации по миграции (МОМ) ООН Флавио ди Джакомо, мигранты пустились в море на простых резиновых лодках. Обе перевернулись и пошли на дно спустя несколько часов после отправления. К тому времени, как к месту добрались спасатели, 239 человек утонули.

Пресс-секретарь той же МОМ Леонард Дойл откликнулся на инцидент в парадоксальном стиле, расценив гибель 240 людей как «результат успешной борьбы» с контрабандистами. «В некотором смысле это, вероятно, результат успешной борьбы европейского флота с контрабандистами. Многие рыболовные суда, на которых перевозились мигранты, были захвачены и уничтожены, – сказал ооновский чиновник телеканалу «Евроньюс». – Но по-прежнему остается немало мигрантов, решительно настроенных пересечь море, и остаются контрабандисты, стремящиеся на них заработать. И они сажают их на совершенно не подходящие для таких плаваний надувные лодки».

По данным ООН, с начала года на итальянский полуостров из Ливии прибыло почти 155 тысяч беженцев, при этом утонуло более 4200 человек. Большинство из них гибнет еще в ливийских водах, куда не могут заплывать корабли спасателей из других стран.