Саакашвили отправится «наводить порядок» в Киеве

Михаил Саакашвили заявил, что намерен отправиться в Киев для того, чтобы освободить Украину от засилья представителей криминалитета. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я еду в Киев, чтобы освободить Украину и Одессу... и вымести и Раду, и Кабмин, и администрацию», - цитирует агентство политика. По его словам, развитие Одессы возможно только после освобождения Киева от коррупционеров.

Саакашвили пояснил, что берет паузу для того, чтобы вернуться «с большим проектом и большими деньгами». Он также добавил, что ему стыдно за часть обещанных, но не реализованных проектов. Однако в их провале он обвинил президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста губернатора Одесской области. По мнению Порошенко, поступок политика объясняется проигрышем его сторонников на парламентских выборах в Грузии.

