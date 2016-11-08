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Саакашвили отправится «наводить порядок» в Киеве

21:09 8.11.2016
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Михаил Саакашвили заявил, что намерен отправиться в Киев для того, чтобы освободить Украину от засилья представителей криминалитета. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я еду в Киев, чтобы освободить Украину и Одессу... и вымести и Раду, и Кабмин, и администрацию», - цитирует агентство политика. По его словам, развитие Одессы возможно только после освобождения Киева от коррупционеров.

Саакашвили пояснил, что берет паузу для того, чтобы вернуться «с большим проектом и большими деньгами». Он также добавил, что ему стыдно за часть обещанных, но не реализованных проектов. Однако в их провале он обвинил президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста губернатора Одесской области. По мнению Порошенко, поступок политика объясняется проигрышем его сторонников на парламентских выборах в Грузии.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 22:14
Че,

а разве Киев - это не Украина?
08.11.2016, 21:27
Прям анекдот дня!

Михаил Саакашвили заявил, что намерен отправиться в Киев для того, чтобы освободить Украину от засилья представителей криминалитета.
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