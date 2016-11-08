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ОПЕК заверила в скором росте мирового спроса на нефть

12:27 8.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году и до конца текущего десятилетия. В картеле ожидают, что снижение цен стимулирует потребление в условиях замедления экономического роста. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 8 ноября, ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).


Спрос на нефть в 2017 году увеличится до 95,3 миллиона баррелей в сутки, что на 300 тысяч баррелей больше предыдущего прогноза WOO, опубликованного в декабре прошлого года.

В 2020 году потребление достигнет 98,3 миллиона баррелей ежесуточно, что на 900 тысяч больше предыдущего прогноза. При этом ОПЕК ожидает усиления спроса на собственную нефть до 33,7 миллионов бочек в день в 2019 году — на один миллион баррелей выше уровня 2016 года.

Цены на нефть продолжили рост во вторник после сильного увеличения днем ранее. В 11:35 мск фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE повысились на 0,48 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 46,37 доллара за баррель. Стоимость американской нефти WTI составила 45,02 доллара за баррель (плюс 0,29 процента).

7 ноября стоимость нефти выросла после падения на предыдущей неделе.

В тот же день бывший замминистра экономики России Михаил Дмитриев в понедельник сообщил, что в результате возможного падения мировых цен на нефть до 25 долларов Россию ждут масштабные социально-экономические потрясения.

2 ноября цена нефти марки Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с 28 сентября 2016 года.

Темы: Россия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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