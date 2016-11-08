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Хиллари Клинтон выиграла первое голосование на президентских выборах

09:48 8.11.2016
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Кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон выиграла первое голосование, которое по традиции проходит в полночь в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, передает Интерфакс со ссылкой на CNN.

Так, Клинтон получила четыре голоса из восьми, Трамп - два. Еще один голос был отдан за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, на последнем бюллетене было написано "Митт Ромни" (кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года).

Население Диксвилл-Нотч, по данным переписи 2010 года, составляет 12 человек.

После полуночи также проголосовали городки Хартс-Локейшн и Миллфилд в Нью-Гэмпшире.

8 ноября в США пройдут всенародные президентские выборы. По результатам опроса общественного мнения телеканала Fox news, оглашенным накануне, Клинтон с 48% голосов имела преимущество над Трампом (44% голосов).

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2016, 11:16
Ольга Николаевна

Молюсь за победу Хиллари Клинтон! Вперед, Хиллари!
08.11.2016, 10:51
Россиянин

Ну и дураки эти американцы, то ли дело у нас: дружно всей страной за единственного кандидата.
08.11.2016, 10:48
Трамп непроходной.

Технический кандидат. Так вчера его ко всем грехам еще и записали в антисемиты. Типа точка-тире для совсем уж тупых.
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