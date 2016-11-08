Хиллари Клинтон выиграла первое голосование на президентских выборах

Кандидат на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон выиграла первое голосование, которое по традиции проходит в полночь в городе Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, передает Интерфакс со ссылкой на CNN.

Так, Клинтон получила четыре голоса из восьми, Трамп - два. Еще один голос был отдан за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона, на последнем бюллетене было написано "Митт Ромни" (кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года).

Население Диксвилл-Нотч, по данным переписи 2010 года, составляет 12 человек.

После полуночи также проголосовали городки Хартс-Локейшн и Миллфилд в Нью-Гэмпшире.

8 ноября в США пройдут всенародные президентские выборы. По результатам опроса общественного мнения телеканала Fox news, оглашенным накануне, Клинтон с 48% голосов имела преимущество над Трампом (44% голосов).