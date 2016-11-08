СМИ сообщили о решении Обамы уволить главу ФБР после выборов

Президент США Барак Обама принял решение уволить директора ФБР Джеймса Коми после выборов. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в администрации.

Сообщается, что на отставке настаивала старший советник президента Валери Джаррет. По информации источника, Коми может быть уволен за «непродуманное, неразумное вмешательство в президентские выборы». Джаретт утверждает, что решение отстранить Коми готовы поддержать обе партии в конгрессе США.

Сроки отстранения Коми пока неизвестны, но, как сообщает газета, это точно произойдет после президентских выборов 8 ноября. Бывший представитель Минюста подтвердил информацию для Daily Mail.

«Я встретился с друзьями из ФБР и минюста США. Они все согласны с тем, что непредсказуемые решения Коми ошарашили и глубоко встревожили сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. Вся поддержка и расположение, которые были у Джима до недавнего времени, были сведены на нет», — сказал он.

Ранее директор ФБР заявил, что после изучения новых писем по делу о «почтовом скандале» с кандидатом партии демократов Хиллари Клинтон в них не удалось обнаружить конфиденциальных сведений. До этого, в июле, ФБР не нашло оснований предъявлять Клинтон обвинения, и дело было закрыто, однако в конце октября расследование было возобновлено.