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СМИ узнали о подготовке Клинтон двух речей по итогам выборов

19:40 8.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikimedia.org
Хиллари Клинтон. Фото с сайта wikimedia.org
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Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон готовит две речи – на случай победы и поражения на выборах президента США. Об этом телеканалу Fox News рассказали в предвыборном штабе политика.

Ранее СМИ сообщали, что по результатам опроса Клинтон постоянно опережала своего соперника Дональда Трампа на несколько процентных пунктов. Более того, некоторое время назад стало известно о ее планах устроить салют в честь своей победы практически сразу после закрытия избирательных участков. Позднее появились сообщения о том, что Клинтон отменила проведение пиротехнического шоу.

Президентские выборы в США проводятся по двухступенчатой системе. На первом этапе проходит всенародное голосование. На втором – за кандидатов голосуют так называемые выборщики, количество которых совпадает с числом округов по выборам в конгресс. Для победы кандидат должен заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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08.11.2016, 20:39
Микс

Самая надежная статистика в США это продажи туалетной бумаги с портретами политиков: продали больше Клинтон. значит лидирует Трамп и на 2-м этапе почему то выборщики колебнутся к Клинтон. А соцопросы куплены или заказаны.
08.11.2016, 20:20
я

представляю, как смеются над этой новостью в Кремле))))
08.11.2016, 19:49
Ха

Как мне напоминает последние годы СССР. Когда при всеобщем одобрении престарелые Слуги Народа не приходя в сознание приступали к выполнению своих обязанностей. (Бурные, продолжительные, аплодисменты).
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