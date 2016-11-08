СМИ узнали о подготовке Клинтон двух речей по итогам выборов

Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон готовит две речи – на случай победы и поражения на выборах президента США. Об этом телеканалу Fox News рассказали в предвыборном штабе политика.

Ранее СМИ сообщали, что по результатам опроса Клинтон постоянно опережала своего соперника Дональда Трампа на несколько процентных пунктов. Более того, некоторое время назад стало известно о ее планах устроить салют в честь своей победы практически сразу после закрытия избирательных участков. Позднее появились сообщения о том, что Клинтон отменила проведение пиротехнического шоу.

Президентские выборы в США проводятся по двухступенчатой системе. На первом этапе проходит всенародное голосование. На втором – за кандидатов голосуют так называемые выборщики, количество которых совпадает с числом округов по выборам в конгресс. Для победы кандидат должен заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538.

