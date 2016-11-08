Клинтон-Путин: перезагрузка с врагом

Как США будут выстраивать отношения с РФ в случае победы демократов

Шансы на победу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон оцениваются в 90%. Об этом 8 ноября, за считанные часы до начала голосования, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные финального опроса Reuters/Ipsos.

Экс-госсекретарь обгоняет кандидата от республиканцев, миллиардера Дональда Трампа, на 3 процентных пункта: 45% против 42%. Согласно опросу, она может рассчитывать на 303 голоса в коллегии выборщиков, тогда как Трамп - всего на 235 голосов при необходимом минимуме для победы в 270.

Избирательные участки на Восточном побережье откроются в 14:00 по московскому времени. Тем не менее, в трех поселках штата Нью-Гэмпшир — Дисквилл Нотч, Хартс-Локейшн и Милсфилд, население которых составляет несколько десятков человек, - по традиции места для голосования открывают в полночь. В первом же поселке Клинтон вдвое опередила Трампа: 4 голоса против 2-х.

Симптоматично, что экс-посол США в России Майкл Макфол, который считается близким соратником Клинтон, уже заговорил о перспективах новой перезагрузки российско-американских отношений, в случае победы кандидата от демократов. В интервью «Коммерсанту» Макфол сделал упор на следующие пункты:

- Клинтон прагматична в отстаивании национальных интересов США, а также интересов союзников в сфере безопасности и экономики.

- Перезагрузка отношений с РФ возможна. Но только в случае, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику. По мнению экс-посла, если бы российский лидер заявил, что «мы выводим сепаратистов с востока Украины и восстанавливаем ее границы, это оказало бы невероятно позитивное влияние на российско-американские отношения».

- После того, как 21 января 2017 года новая администрация официально приступит к своим обязанностям, Белый дом и Совет по национальной безопасности одной из первых рассмотрят политику в отношении России. Будут рассматриваться все возможные варианты: ослабляет ли Америка санкции, сохраняет их или наращивает.

- Точно так же будет рассмотрена и политика по Сирии, особенно вопрос о введении бесполетных зон. «Сегодня президент Барак Обама сфокусирован на уничтожении „Исламского государства“ *, и, по словам некоторых моих друзей в Белом доме, есть вероятность, что до 21 января мы сможем нанести поражение ИГ. Сейчас идут наступательные операции в иракском Мосуле и сирийской Ракке. Клинтон может продолжить эту политику, а может и рассмотреть другие варианты, включая поддержку оппозиции», — отметил экс-посол.

- Дебаты, поставлять или нет Украине летальное вооружение, продолжатся и в администрации Клинтон. «Причем я думаю, что сильные аргументы найдутся у разных сторон, так что довольно сложно предположить, каким будет решение», - сказал Майкл Макфол.

Возможна ли новая перезагрузка США-РФ, чего ждать от администрации Клинтон?

- Перезагрузка российско-американских отношений возможна только после президентских выборов в России 2018 года, - считает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - Нет сомнений, что Владимир Путин в четвертый раз станет главой российского государства. Возможно, что его финальный президентский срок пройдет для России под новым - миротворческим - девизом. А пытаться урегулировать внешние проблемы невозможно, не нормализовав отношения с США.

Напомню, так уже было в СССР, во времена Леонида Брежнева, когда внешняя политика сфокусировалась на международной разрядке напряженности. В 1972-м США и СССР подписали первый знаменитый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I), из которого выросли все последующие договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В 1975-м были подписаны и Хельсинкские соглашения, одной из важнейших частей которых был блок о соблюдении прав человека.

Эта разрядка, напомню, проходила в условиях идеологического противостояния двух систем. Именно поэтому я считаю, что повторение такого сценария возможно в нынешних условиях, когда в жесткий конфликт вошли национальные интересы США и России.

Вместе с тем, нет оснований полагать, что внешняя политика США начнет кардинально меняться с января 2017-го - с приходом администрации Клинтон в Белый дом. В Америке так политика не делается: там есть несколько центров принятия решений в определении внешнего курса.

Клинтон, например, придется считаться с позицией Конгресса США, в котором у демократов нет большинства. Плюс считаться с мнением влиятельного Американского совета по внешней политике — формально неправительственного аналитического центра при том же Конгрессе.

Поэтому ей в любом случае придется лавировать. Например, решение о поставках летального вооружения на Украину находится в компетенции Конгресса США, а не президента. Поэтому Клинтон будет просто обязана сверять свои внешнеполитические шаги - как минимум, консультироваться с лидерами республиканского большинства в Сенате и Палате представителей.

- Клинтон не раз заявляла, что будет проводить внешнюю политику в русле политики Обамы. Что это значит на практике?

- Это значит, что ключевые положения внешней политики меняться не будут. Будет продолжена борьба с «Исламским государством», причем основные усилия будут сосредоточены на взятии Мосула и Ракки. Впрочем, я сомневаюсь, что американцы смогут сделать это в ближайшие месяцы. К тому же даже после падения этих городов «Исламское государство» не будет побеждено.

В Сирии Клинтон будет еще более активно - и финансами, и поставками вооружений, - поддерживать сирийскую оппозицию. Она ясно дает понять, что фигура Башара Асада - в качестве президента объединенной Сирии - является для Вашингтона неприемлемой. По сути, на сирийском направлении позиция США станет более жесткой.

С другой стороны, Хиллари Клинтон, как трезвомыслящий политик, никогда не пойдет на вооруженное столкновение с РФ в Сирии.

И еще важный момент: Клинтон не станет ультимативно требовать от европейских партнеров по НАТО увеличения взносов. Она не раз заявляла, что считает альянс форпостом коллективной обороны Запада, в котором главенствующая роль Америки даже не обсуждается. Поэтому Клинтон будет НАТО только поддерживать.

- Как новая администрация будет строить отношения с Украиной?

- Думаю, Клинтон понимает, что конфликт в Донбассе будет тлеть. Но и позиция России очевидна - без реализации Минских соглашений невозможно продвижение мирного процесса. Как мы знаем, Киев должен принять закон о специальном статусе территорий, находящихся под контролем Луганской и Донецкой народных республик, закон о выборах, внести изменения в украинскую Конституцию. Это пакет из большого числа пунктов, выполнять которые в ближайшее время никто явно не собирается.

В этой ситуации позицию США олицетворяет вице-президент Джо Байден. Он поддерживает Киев, и поддерживает его действия по возврату утраченных территорий под юрисдикцию Украины.

Здесь, я считаю, Клинтон тоже ничего менять не будет. Более того, ходят слухи, что Байдену в новой администрации предложен пост госсекретаря. Сам факт таких разговоров говорит о том, что Клинтон полностью поддерживает курс Байдена по Украине.

Значит, не произойдет и кардинальных изменений в позиции США по санкциям, которые с Минскими соглашениями тесно увязаны. Вряд ли американцы пойдут на их ужесточение, но и Европе отменить санкции так просто не дадут.

Как видите, кардинальных перемен в российско-американских отношениях действительно не предвидится. Для этого нужно примирение сторон по ключевым вопросам, а его нет.

В итоге, приход к власти Хиллари Клинтон - с вероятностью 95% - не поменяет нынешнюю картину отношений между нашими странами.

- Каждая новая американская администрация, начиная с Джорджа Буша-младшего, предпринимала попытку перезагрузки отношений с Россией, - отмечает политолог, эксперт по внешней политике США Виктор Олевич. - Первая такая попытка была предпринята в начале «нулевых», когда полным ходом шла экспансия НАТО, без какого-либо принятия во внимание мнения Москвы. Перезагрузка была связана с тем, что Россия поддержала США после терактов 11 сентября 2001 года. Буш сказал тогда журналистам, что «заглянул в душу» Путину, и увиденное произвело на него положительное впечатление. Правда, потом это мнение стало меняться, поскольку интересы США и РФ вошли в серьезное противоречие.

Очередной кризис в российско-американских отношениях возник в 2008 году из-за войны с Грузией. Но потом к власти в Америке пришел новый президент Барак Обама, с новым госсекретарем — Хиллари Клинтон. Именно Клинтон попыталась запустить очередную перезагрузку, в результате чего отношения упали еще ниже, чем при Буше-младшем.

При Клинтон-президенте, нельзя исключать, что американская администрация будет открыта к новым возможностям в российско-американских отношениях. Но только если Россия - именно Россия! - проявит инициативу, и пойдет на значительные уступки в отношении США. Сама Клинтон на уступки идти абсолютно не готова.

Россия «исправится» в глазах Клинтон, если капитулирует: уйдет из Сирии, откажется от политической поддержки ДНР и ЛНР, свернет экономическую и гуманитарную помощь народным республикам, или если запустит процесс отказа от некоторых своих территорий, начиная с Крыма.

Понятно, этого не произойдет, поскольку любое такое действие является прямой угрозой российскому суверенитету и национальным интересам.

Вместе с тем, Москва заинтересована в некотором потеплении отношений с Вашингтоном. Думаю, уже в ближайшие месяцы, когда будет проходить процесс передачи власти от администрации Обамы, стартует дискуссия между РФ и представителями администрации Клинтон. Наверняка будут предприняты попытки найти взаимопонимание, как строить отношения на ближайшие четыре года, и как предотвратить усиление конфликта между нашими странами. Помешать этому может только крайне жесткий антироссийский настрой самой Хиллари Клинтон и ее ближайших соратников…

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.