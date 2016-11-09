В Окленде начались акции протеста после победы Трампа на выборах
В Окленде, штат Калифорния, начались акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Толпы людей вышли на улицы, они скандируют «Не наш президент!» и «Чьи улицы? Наши улицы!» В городе начались поджоги.
Дональд Трамп избран на выборах, которые состоялись 8 ноября. Он одержал победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, хотя ей отдавали победу все социологические опросы. Трамп вступит в должность в январе 2017 года.
#BREAKING; Violence breaks out in #Oakland... "Not my President". #USElection2016 #PresidentTrump #ElectionNight pic.twitter.com/N5YCsbGZcq
— BreakingNews (@BreakingNLive) 9 ноября 2016 г.
Protest against @realDonaldTrump still going strong in #Oakland. People shouting "not my president" and "who's streets? our Streets!" pic.twitter.com/w1GRGtid9d
— Gillian Edevane (@GillianNBC) 9 ноября 2016 г.
Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.