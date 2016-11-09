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В Окленде начались акции протеста после победы Трампа на выборах

12:58 9.11.2016
Фото пользователя @GillianNBC
Фото пользователя @GillianNBC
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В Окленде, штат Калифорния, начались акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Толпы людей вышли на улицы, они скандируют «Не наш президент!» и «Чьи улицы? Наши улицы!» В городе начались поджоги.

Дональд Трамп избран на выборах, которые состоялись 8 ноября. Он одержал победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, хотя ей отдавали победу все социологические опросы. Трамп вступит в должность в январе 2017 года.

 

 

 

Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.

 

Темы: Акции протеста и демонстрации в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 17:58
Ха!

Даёшь майдан как на Украине! ))) Печеньки теперь с Украины привезут...
09.11.2016, 17:35
Микус

турка то же ждет оппортунизм и ревизионизм, оппортунизм так сяк, а ревизионизму гюллена Слава! Трамп лучше Клитор, но через 8 лет....
09.11.2016, 16:56
Контрразведчик

Они не понимают своего счастья, вот и протестуют.
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