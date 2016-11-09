В Окленде начались акции протеста после победы Трампа на выборах

В Окленде, штат Калифорния, начались акции протеста после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Толпы людей вышли на улицы, они скандируют «Не наш президент!» и «Чьи улицы? Наши улицы!» В городе начались поджоги.

Дональд Трамп избран на выборах, которые состоялись 8 ноября. Он одержал победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, хотя ей отдавали победу все социологические опросы. Трамп вступит в должность в январе 2017 года.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября по двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.