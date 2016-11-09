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25-летняя прокурор из Киева задекларировала 4 квартиры и два роскошных авто

07:47 9.11.2016
Елена Бобита. Фото с сайта rusvesna.su

25-летняя прокурор Оболонского района Киева Елена Бобита задекларировала четыре квартиры, три гаража и две дорогие иномарки, сообщает "Русская весна".

Об этом свидетельствуют данные из ее электронной декларации.

Бобита владеет квартирой в Киеве (площадью 130 кв. м). Также в ее собственности половина другой киевской квартиры (площадью 130 кв. м), третья квартира в Киеве (площадью 221 кв. м) и в столице ЛНР (51 кв. м).

Кроме того, в собственности Бобиты находится Porsche Cayenne 2011 года выпуска, Volswagen Tiguan 2013 года и три гаража.

Темы: Украина, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 12:09
Ха

В России по-другому. Там реально снимают и конкретно сажают. Конечно не так как в далеком 1937, но вопросом этим занимаются. В Юкрейне же хапают, аки в последний день в жизни.
09.11.2016, 12:07
Ха

На 12-цатки. Давно в школе на переменках в женском туалете украинской школы траву не курили?
09.11.2016, 12:03
Изя

А ви шо хотели, шоби прокурор с таким .. ротом имела всего одну квартиру? Вона ж здобула Славу Героям!
Все комментарии (14)
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