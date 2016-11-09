25-летняя прокурор из Киева задекларировала 4 квартиры и два роскошных авто

25-летняя прокурор Оболонского района Киева Елена Бобита задекларировала четыре квартиры, три гаража и две дорогие иномарки, сообщает "Русская весна".

Об этом свидетельствуют данные из ее электронной декларации.

Бобита владеет квартирой в Киеве (площадью 130 кв. м). Также в ее собственности половина другой киевской квартиры (площадью 130 кв. м), третья квартира в Киеве (площадью 221 кв. м) и в столице ЛНР (51 кв. м).

Кроме того, в собственности Бобиты находится Porsche Cayenne 2011 года выпуска, Volswagen Tiguan 2013 года и три гаража.