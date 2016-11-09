Трамп опережает Клинтон на выборах президента США с большим отрывом

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп на выборах президента США с большим отрывом опережает своего соперника от демократов Хиллари Клинтон. Согласно данным сайта The New York Times, миллиардер заручился поддержкой 244 выборщиков, а бывший госсекретарь — 215. Такие же данные приводит ABC News, пишет Lenta.ru.

В свою очередь подсчеты Fox News говорят о том, что у Трампа 254 голоса. CNN отмечает, что республиканец обеспечил себе 238 голосов. По Клинтон у всех сайтов данные сходятся — 215 голосов.

В среду, 9 ноября, газета The New York Times сделала прогноз, согласно которому Трамп с 95-процентной вероятностью станет следующим президентом США.

Выборы президента США проходили 8 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков.