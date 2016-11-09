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Трамп опережает Клинтон на выборах президента США с большим отрывом

09:39 9.11.2016
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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп на выборах президента США с большим отрывом опережает своего соперника от демократов Хиллари Клинтон. Согласно данным сайта The New York Times, миллиардер заручился поддержкой 244 выборщиков, а бывший госсекретарь — 215. Такие же данные приводит ABC News, пишет Lenta.ru.

В свою очередь подсчеты Fox News говорят о том, что у Трампа 254 голоса. CNN отмечает, что республиканец обеспечил себе 238 голосов. По Клинтон у всех сайтов данные сходятся — 215 голосов.

В среду, 9 ноября, газета The New York Times сделала прогноз, согласно которому Трамп с 95-процентной вероятностью станет следующим президентом США.

Выборы президента США проходили 8 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 12:21
Как кого...

конечно же Обаму, это он супостат парадные орошал и лампочки выкручивал... а если серьезно, то Обамку еще не раз с ностальгией вспомнят. Если Хиллари предсказуема, то Трамп еще тот крендель + республиканец, а эта партия ну ооооооооооочень "любит" Россию в лице конгрессмена МАККЕЙНА, который за силовое решение насущных вопросов в международной политики...Поживем, увидим.
09.11.2016, 12:05
Так не с ней же

А с новым мировым порядком, она пешка...
09.11.2016, 12:04
конечно легче

было бы и дальше дурить народ,теперь репу чесать придется на кого переводить стрелки.
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