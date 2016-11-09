Сайт об иммиграции в Канаду не выдержал запросов американцев

Поток запросов из США вывел из строя основной сайт об иммиграции в Канаду, сообщает Reuters. О каком именно сайте идет речь, агентство не уточняет. Однако сайт Citizenship and Immigration Canada, по состоянию на 09:30 мск, работал с перебоями.

Представители интернет-ресурса о возможностях иммиграции в Новую Зеландию также сообщили Reuters о резком росте числа пользователей из США. По словам собеседников агентства, сайт New Zealand Now с 1 ноября получил почти 1,6 тысячи обращений от граждан США, что более чем на 50 процентов больше, чем в среднем регистрируется на этом ресурсе за неделю.

Число посещений сайта из США с 7 октября по 7 ноября, по их словам, выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41 тысячи.

8 ноября в США прошли выборы президента. По данным на 09:30 мск 9 ноября, на выборах лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.