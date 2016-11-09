]]> ]]>
Главная В мире Новости

Сайт об иммиграции в Канаду не выдержал запросов американцев

09:48 9.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Поток запросов из США вывел из строя основной сайт об иммиграции в Канаду, сообщает Reuters. О каком именно сайте идет речь, агентство не уточняет. Однако сайт Citizenship and Immigration Canada, по состоянию на 09:30 мск, работал с перебоями.

Представители интернет-ресурса о возможностях иммиграции в Новую Зеландию также сообщили Reuters о резком росте числа пользователей из США. По словам собеседников агентства, сайт New Zealand Now с 1 ноября получил почти 1,6 тысячи обращений от граждан США, что более чем на 50 процентов больше, чем в среднем регистрируется на этом ресурсе за неделю.

Число посещений сайта из США с 7 октября по 7 ноября, по их словам, выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41 тысячи.

8 ноября в США прошли выборы президента. По данным на 09:30 мск 9 ноября, на выборах лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. 

Темы: Канада, США, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.11.2016, 12:12
Почему вдруг доллару США станет хуже?

Наоборот!
09.11.2016, 12:10
Интересно, а на границе с Польшей

число авто с Украины уменьшится или увеличится? )
09.11.2016, 12:05
Скучножить

В США не только президента избирали. Шло голосование по легализации марихуаны. Калифорния и Массачусетс проголосовали за.
Прямо как в золотых хитах :California Dreamin' и I'm going back to Massachusetts.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.