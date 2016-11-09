Американские демократы в шоке: Трамп отправил Клинтон в нокаут

Вопреки желанию элиты, избиратели США проголосовали за смену курса



Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org

В среду, 9 ноября, в США драматически прошли выборы 45-го президента. Вопреки прогнозам, сенсационную победу на них одержал кандидат от Республиканской партии -миллиардер Дональд Трамп.

Уже в первые часы наблюдателей ошеломил отрыв Трампа от кандидата от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в таких штатах как Индиана и Кентукки. Однако маститые аналитики настаивали, что необходимо дождаться результатов из колеблющихся штатов. Там тенденция поначалу складывалась в пользу экс-госсекретаря.

И действительно, Клинтон вроде бы опережала Трампа в двух крупных штатах - Северной Каролине, где голосовали 50 тысяч военнослужащих, и в Огайо. Но уже после подсчета 50% голосов в Огайо вперед вырвался Трамп, а потом Клинтон «слила» Северная Каролина.

Во Флориде ситуация несколько раз менялась до тех пор, пока не были подсчитаны голоса Майами. Флорида с 29 голосами выборщиков была, без преувеличения, ключевым штатом на нынешних выборах. Трампу нужно было выиграть Флориду во всех сценариях, при которых он мог бы рассчитывать на победу. Достаточно сказать, что и республиканец Джордж Буш-младший, и демократ Барак Обама по два раза «брали» этот штат, и побеждали на президентских выборах.

На этот раз голоса во Флориде распределились практически поровну. Но большая часть штата все-таки проголосовала за Трампа - 49,2% избирателей после подсчета 99% голосов. Хиллари Клинтон набрала лишь 47,7%.

Кандидаты шли, что называется, ноздря в ноздрю. К 5 утра мск стало известно, что Клинтон выиграла Нью-Йорк, а Трамп победил в Техасе и Арканзасе. Через три часа после начала подсчета голосов выяснилось, что Трамп лидирует: у него 49,9% голосов избирателей США, против 46,2% у Хиллари Клинтон, и 128 голосов выборщиков против 97 у Клинтон.

Еще час спустя, после победы в Монтане и Западной Виргинии, The New York Times оценила шансы на победу Трампа более чем в 80%. Запахло сенсацией, поскольку всего сутки назад, за считанные часы до начала голосования, агентство Reuters, со ссылкой на данные финального опроса, оценивало шансы на победу Хиллари Клинтон в супер-убедительные 90%.

Гонка продолжалась: Трамп взял Миссури, Хиллари Клинтон победила в Вирджинии. Айова долго колебалась, но в конце концов, проголосовала за Трампа. Когда шансы на победу республиканца, по версии The NewYork Times, превысили 95%, ожил Twitter Барака Обамы. Уходящий президент не без меланхолии написал: «Что бы ни произошло, солнце утром поднимется, и Америка все еще будет оставаться величайшей страной на Земле».

В 8 утра мск в США закрылись все избирательные участки, включая Аляску. Президентская гонка закончилась - ее выиграл Дональд Трамп. К 10 утра мск он победил 26 штатах из 50-ти. Республиканец получал голоса 247 выборщиков из 270 необходимых для победы, Хиллари Клинтон — всего 215 голосов. Судьбу выборов решила Пенсильвания, где на кону стояло 20 голосов выборщиков: их взял Трамп. После этого борьба для Клинтон потеряла смысл: в большинстве оставшихся штатов также лидирует республиканец, и свои 3 голоса наберет наверняка.

Чего теперь ждать от Трампа, Клинтон, и внешней политики США?

- Трамп считал, что против него велась нечестная кампания, - отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - И это было действительно так. Все социологические опросы, которые проводились американскими СМИ, строились таким образом, чтобы Дональда Трампа дискредитировать. Против кандидата-республиканца велась игра со стороны американской элиты, и на нее выделялись большие деньги. Наконец, госаппарат США, который должен оставаться нейтральным, полностью работал в интересах Хиллари Клинтон.

И все-таки Трамп выиграл. Нам такой поворот событий на руку, поскольку он ослабляет антироссийские позиции Вашингтона. Москве в такой ситуации, я считаю, нужно поддержать Трампа - информационно, политически и дипломатически.

Естественно, мы не могли ожидать ничего хорошего от президентства Хиллари Клинтон. Было понятно, что в случае победы она будет усиливать военно-политическое давление на Россию. Это могло бы привести к вооруженному конфликту между РФ и США в той же Сирии. Клинтон, как известно, выступала за введение бесполетных зон в ряде районов. Мы бы эти зоны соблюдать не стали, и риск столкновения стал бы расти, как снежный ком.

Но теперь, надо думать, российско-американские отношения ждут крупные перемены. Вместе с тем, надо понимать: борьба идет за влияние в мире, за мировое лидерство. Поэтому какое-то время напряженность по линии США-РФ, возможно, будет сохраняться.

- За Трампом не было политической структуры, руководство Республиканской партии его не поддерживало, и казалось, что истеблишмент США не выпустит из рук добычу — президентское кресло Хиллари Клинтон, - говорит директор Института политических исследований Сергей Марков. - Но даже если бы победила Клинтон, она была бы вынуждена взять на вооружение часть программы Трампа в части внутренней политики - настолько значительной была поддержка населением республиканца.

Трамп, напомню, предлагает ввести протекционистские меры для американской экономики, и остановить миграцию на территорию США. По сути, Трамп оставил политическую риторику, и называет вещи своими именами.

Но главное - Трамп наверняка не будет поддерживать политику, направленную на свержение Владимира Путина. Эту политику, при молчаливом согласии Барака Обамы, де-факто проводили ЦРУ и Пентагон, которые курировал вице-президент Джо Байден. Теперь с этой линией, надеюсь, покончено.

- Трамп будет крайне непредсказуемым президентом США, - отмечает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. - У кандидата-республиканца, напомню, были очень противоречивые высказывания по внешней политике. Зато у него нет за плечами груза негативного общения с Путиным, как у Клинтон. Трамп с российским президентом могут достигнуть определенных договоренностей, и сдвинуть российско-американские отношения с мертвой точки.

С другой стороны, президент США не определяет внешнюю политику единолично. Республиканская партия не оставит Трампа одного в Овальном кабинете, и ему придется учитывать позицию - во многом антироссийскую - однопартийцев. Как придется учитывать и интересы мощнейшего американского ВПК - тоже далеко не пророссийские.