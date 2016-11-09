«Трампу не нужна репутация дурака и популиста»

Эксперты KM.RU комментируют победу Дональда Трампа на президентских выборах в США

Фактическая победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ставит на повестку дня, по меньшей мере, один главный вопрос: Выполнит ли Трамп свои обещания, тем самым резко изменив внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона? Вскоре мы увидим, действительно ли эксцентричный миллиардер является самостоятельной фигурой.

Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org

Мы обратились к нашим постоянным экспертам, чтобы узнать их мнение о будущем США и в целом международных отношений.

Павел Святенков, политолог.

- Я думаю, что изменения в политике США, безусловно, произойдут. Обычно на это возражают, ссылаясь на пример Обамы. Да, мы знаем, что Обама много обещал, но ничего не выполнил, за исключением улучшения отношений США с Европой. А как поступит Трамп?

Его предвыборные лозунги гораздо конкретнее, чем были у Обамы, говорившего на абстрактную тему изменений – его повесткой был так называемый «change», что звучало достаточно размыто. А вот Трамп говорил о возведении стены с Мексикой и возврате рабочих мест в США из Юго-Восточной Азии. Это легко проверяемые вещи. Кроме того, Америка раскололась почти пополам, и у Трампа, в отличие от того же Обамы, нет уверенной победы.

Значит, если он не хочет проиграть следующие выборы, то Трампу придется пойти навстречу своим избирателям. Я не думаю, что Трампу нужна репутация дурака и популиста, и он постарается выполнить предвыборные обещания.

Андрей Паршев, публицист, автор книги «Почему Америка наступает»:

- Есть известный тезис о том, что Америкой правит не президент, а слой лиц, называемый политическим классом или властвующей элитой. В этом утверждении есть рациональное зерно.

Я напомню, что еще в 70-х годах во время «разрядки» наши генералы беседовали с военными из США и задали вопрос: «Мы подпишем договоры о вооружениях, а у вас появится новый президент, и где гарантия, что он их исполнит?». На это американские генералы добродушно посмеялись и заверили, что от смены президента разработка вооружений не зависит.

Я не удивлюсь, что некоторые программы, которые припишут Трампу, уже начались при Обаме. Именно Обама заметно сократил число американских баз за рубежом, именно при Обаме США так и не поставили Украине современное оружие. Полагаю, что Трамп продолжит данную линию, и он это уже озвучил.

Да и в нашей истории есть аналогичные примеры, ведь не секрет, что ряд шагов, сделанных большевиками, были продолжением политики, начатой еще царским правительством.

Трамп говорит, что европейские союзники должны сами платить за свою безопасность, но не думаю, что он осуществит уход США и Европы. Однако Америка при Трампе все же будет экономить на вооружениях. Ситуация в экономике США непростая, и такой шаг логичен.

Александр Шатилов, политолог:

- Между Россией и США существуют серьезные геополитические противоречия. Даже если бы Трамп захотел ситуацию резко поменять, ему это просто сделать не дадут. В США действует система сдержек и противовесов, которая распространяется и на главу государства. Кроме того, в мире теперь появится второй сильный политик. Первый – Владимир Путин, второй – Дональд Трамп. Уживутся ли два медведя в одной берлоге?

Конечно, можно ожидать каких-то уступок по Сирии и Украине, но насколько они окажутся значимыми?.. Даже по санкциям, скорее всего, ничего не изменится. Еще бОльший вопрос - сможет ли Трамп провести неоиндустриализацию Америки, о чем он много говорил.

Интервью подготовил Дионис Каптарь