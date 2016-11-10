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СМИ узнали о планах ЕС по продлению антироссийских санкций

21:14 10.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В ЕС задумались об очередном продлении санкций в отношении России. Опасаясь осложнений, Европа намерена принять соответствующее решение до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, ограничения в отношении России могут быть продлены в декабре. Аргументов против этого нет. Однако ЕС не хочет затягивать данную процедуру до официального вступления Трампа в должность.

Дипломаты выразили опасения, что отношения между Россией и США улучшатся, что приведет к еще большим разногласиям среди западных стран по поводу РФ. В итоге продление санкций может стать более проблематичным.

Последний раз ЕС продлял санкции в июле. Срок их действия истекает 31 января 2017 года.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп вступит в должность 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о своем намерении наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
 

Темы: Россия, США, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 11:43
Гость: +++

Эти европейские клоуну уже порядком достали. Если они (европейцы) действительно хотят насолить России, то пусть тогда откажутся от российского газа и перемерзнут этой зимой. Этот шаг будет выглядеть очень эффектно: смотрите ради принципов и санкций мы готовы померзнуть этой зимой даже со смертельным исходом для некоторых людей и стран.
11.11.2016, 11:20
Гость: Микс

За санкции спасибо. А вот тупость убивает. Дождутся, что в странах ЕС произойдет что нибудь как Брексит или избрание Трампа.
11.11.2016, 10:54
Гость: Бтр

"Дипломаты выразили опасения, что отношения между Россией и США улучшаться"

-это просто чудо какое то, чудо дипломаты, наверное они опасаются и за то, что ситуация на украине улучшится, и чего доброго война закончится, это же катастрофа.
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