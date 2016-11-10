СМИ узнали о планах ЕС по продлению антироссийских санкций

В ЕС задумались об очередном продлении санкций в отношении России. Опасаясь осложнений, Европа намерена принять соответствующее решение до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, ограничения в отношении России могут быть продлены в декабре. Аргументов против этого нет. Однако ЕС не хочет затягивать данную процедуру до официального вступления Трампа в должность.

Дипломаты выразили опасения, что отношения между Россией и США улучшатся, что приведет к еще большим разногласиям среди западных стран по поводу РФ. В итоге продление санкций может стать более проблематичным.

Последний раз ЕС продлял санкции в июле. Срок их действия истекает 31 января 2017 года.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп вступит в должность 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о своем намерении наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

