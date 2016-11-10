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В Нью-Йорке тысячи жителей вышли на акцию против президентства Трампа

09:32 10.11.2016
Фото с сайта samaa.tv
Фото с сайта samaa.tv
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Несколько тысяч американцев вышли на улицы, протестуя против победы Дональда Трампа на президентских выборах. Как сообщает CNN, демонстрации проходят по меньшей мере в семи городах США, наиболее многочисленная — в Нью-Йорке.

Демонстранты вышли на улицы центральной части Манхеттена и направились к небоскребу Trump Tower, где проживает избранный президент. Еще несколько сотен человек собрались в местном парке. Участники акции скандируют «Не мой президент!».

Один из участников акции рассказал в эфире CNN, что пришел на митинг «из-за страха», который появился, как только были объявлены результаты выборов.

«Отчасти страх связан с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа. Также боязнь сексизма. Я также боюсь за людей, которые могут быть депортированы и высланы в страны, которые по сути разваливаются», - пояснил митингующий.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, набирая уже 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный президент вступит в должность после инаугурации 20 января 2017 года.

Темы: США, Массовые акции и беспорядки в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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10.11.2016, 12:59
Сергей_К

"рассказал в эфире CNN, что пришел на митинг "из-за СТРАХА, который появился,..."
- "страх связан с ВОЗМОЖНЫМ проявлением"
- "боюсь за людей, которые МОГУТ БЫТЬ депортированы и высланы в страны"
.
Бабама будет царствовать ЕЩЕ ТРИ МЕСЯЦА, а они уже начали бояться того,
что ВОЗМОЖНО будет и МОЖЕТ БЫТЬ случится.
Или не будет и не случится.
.
Но они УЖЕ боятся!
10.11.2016, 12:41
полухохол

"Пена"на неделе закончится и начнется обычная американская жизнь,без трагедий.
10.11.2016, 12:37
mpv

надо пряников подкинуть
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