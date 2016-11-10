В Нью-Йорке тысячи жителей вышли на акцию против президентства Трампа
Несколько тысяч американцев вышли на улицы, протестуя против победы Дональда Трампа на президентских выборах. Как сообщает CNN, демонстрации проходят по меньшей мере в семи городах США, наиболее многочисленная — в Нью-Йорке.
Демонстранты вышли на улицы центральной части Манхеттена и направились к небоскребу Trump Tower, где проживает избранный президент. Еще несколько сотен человек собрались в местном парке. Участники акции скандируют «Не мой президент!».
Один из участников акции рассказал в эфире CNN, что пришел на митинг «из-за страха», который появился, как только были объявлены результаты выборов.
«Отчасти страх связан с возможным проявлением расистской реакции, которую провоцируют действия Трампа. Также боязнь сексизма. Я также боюсь за людей, которые могут быть депортированы и высланы в страны, которые по сути разваливаются», - пояснил митингующий.
Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, набирая уже 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный президент вступит в должность после инаугурации 20 января 2017 года.