Американский журнал ошибочно объявил Клинтон президентом

В США ошибочно поступил в продажу номер журнала Newsweek с Хиллари Клинтон на обложке и заголовком «Мадам президент».

По сведениям издания New York Post, редакция журнала заранее подготовил сразу два варианта одного номера – с Клинттон и Дональдом Трампом на обложке. Оба тиража были направлены дистрибьюторской компании, которая отправила в розничную продажу только один – с Клинтон на обложке.

В итоге, весь тираж – 125 тысяч экземпляров – пришлось изымать из продажи. Правда, 17 номеров уже были купены читателями. Редакция принесла свои извинения.

Похожий инцидент имел место в США около 70 лет назад, когда президентские выборы выиграл Гарри Трумэн, опередив Томаса Дьюи.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших в США 8 ноября президентских выборах с большим отрывом от Клинтон по числу полученных голосов выборщиков – 289 против 218. Клинтон публично поздравила его и, по ее словам, предложила сотрудничать на благо страны.

