]]> ]]>
Главная В мире Новости

Американский журнал ошибочно объявил Клинтон президентом

19:42 10.11.2016
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
Хиллари Клинтон. Фото с сайта defense.gov
Материалы по теме:

В США ошибочно поступил в продажу номер журнала Newsweek с Хиллари Клинтон на обложке и заголовком «Мадам президент».

По сведениям издания New York Post, редакция журнала заранее подготовил сразу два варианта одного номера – с Клинттон и Дональдом Трампом на обложке. Оба тиража были направлены дистрибьюторской компании, которая отправила в розничную продажу только один – с Клинтон на обложке.

В итоге, весь тираж – 125 тысяч экземпляров – пришлось изымать из продажи. Правда, 17 номеров уже были купены читателями. Редакция принесла свои извинения.

Похожий инцидент имел место в США около 70 лет назад, когда президентские выборы выиграл Гарри Трумэн, опередив Томаса Дьюи.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших в США 8 ноября президентских выборах с большим отрывом от Клинтон по числу полученных голосов выборщиков – 289 против 218. Клинтон публично поздравила его и, по ее словам, предложила сотрудничать на благо страны.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, СМИ в мире, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 10:02
Гость: потянуло

Вот прям всё всё впереди? Вы судьбу Януковича помните? В принципе для злой бабы нормальная перспективка быть свергнутой.
11.11.2016, 09:29
Гость: Микс

Поспешишь людей насмешишь!!!
11.11.2016, 04:59
Гость: Чалдон

Повезло тем, кто купил этот журнал.
Через несколько лет он будет стоить миллионы.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.