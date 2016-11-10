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ООН попросила Минобороны РФ о более продолжительных гумпаузах в САР

18:36 10.11.2016
Фото пользователя Flickr USAID U.S
Фото пользователя Flickr USAID U.S
Сюжет: Сирийский кризис

Глава гуманитарной миссии ООН в Сирии попросил Минобороны России увеличить продолжительность гуманитарных пауз в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он отметил, что подобные просьбы от всемирной организации поступали неоднократно и ранее. «И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо», - добавил генерал. В то же время, по его словам, российский Центр примирения независимо от пауз доставил в Алеппо более 100 тонн гуманитарной помощи.

Конашенков подчеркнул, что о дате и времени очередной паузы ООН и другие международные организации всегда информировались заранее, подготовка к ним проводилась открыто. «Кто действительно хочет помочь жителям Алеппо, тот помогает», - сказал генерал.

Он заявил, что Минобороны не видит смысла в удлинении гуманитарных пауз без веских на то причин. По словам Конашенкова, это лишь помогает террористам восстановить боеспособность.

Последний раз гуманитарная пауза в Алеппо объявлялась в начале месяца и действовала в течение 10 часов. При этом боевики обстреляли КПП на одном из гумкоридоров, в результате чего была ранены два российских офицера.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 12:51
Гость: Алекс

Они бы людям еду поставляли, а не оружие игиловцам.
11.11.2016, 07:46
Гость: Vbrc

Опять головорезам помогают как в 1-ю чеченскую.
11.11.2016, 06:17
Гость: Кажется

Кирби говорил что толку нет от гумпауз, и это действительно только для боевиков они нужны, почему тогда он не просит гумпаузу у США в Моссуле?? Никто не спросил его???
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