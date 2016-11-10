ООН попросила Минобороны РФ о более продолжительных гумпаузах в САР
Глава гуманитарной миссии ООН в Сирии попросил Минобороны России увеличить продолжительность гуманитарных пауз в Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
Он отметил, что подобные просьбы от всемирной организации поступали неоднократно и ранее. «И всякий раз это выглядит как попытка найти новую причину срыва доставки гуманитарной помощи от ООН жителям города Алеппо», - добавил генерал. В то же время, по его словам, российский Центр примирения независимо от пауз доставил в Алеппо более 100 тонн гуманитарной помощи.
Конашенков подчеркнул, что о дате и времени очередной паузы ООН и другие международные организации всегда информировались заранее, подготовка к ним проводилась открыто. «Кто действительно хочет помочь жителям Алеппо, тот помогает», - сказал генерал.
Он заявил, что Минобороны не видит смысла в удлинении гуманитарных пауз без веских на то причин. По словам Конашенкова, это лишь помогает террористам восстановить боеспособность.
Последний раз гуманитарная пауза в Алеппо объявлялась в начале месяца и действовала в течение 10 часов. При этом боевики обстреляли КПП на одном из гумкоридоров, в результате чего была ранены два российских офицера.