Натовские волонтеры готовят «незалежную» к смерти

Иностранные советники Степана Полторака взяли на контроль ситуацию в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак провел на днях рабочую встречу с группой иностранных военных советников-стратегов, которым предстоит перестраивать армию «незалежной» под стандарты НАТО. Об этом со ссылкой на украинское оборонное ведомство сообщает РИА Новости.

Как следует из официального пресс-релиза, на встрече речь шла об окончании некоего «ознакомительного этапа» и переходе к «практической работе». В чем конкретно эта работа будет заключаться, осталось неясным. Но гости заверили принимающую сторону, что у них «много идей для обмена опытом и развития двусторонних отношений».

Куда эти идеи приведут — вот что настораживает. Поскольку, если эти специалисты занимаются исключительно мирным реформированием Вооруженных сил Украины, то зачем бы им понадобилось обсуждать у Полторака ситуацию в Донбассе? Из тактических или стратегических соображений? И не насоветуют ли эти натовские «волонтеры» Порошенко повторить в Донбассе грузинский сценарий 2008 года?

Логика здесь простая. Всем известно, что «голубая мечта» украинского президента — это членство Украины в НАТО. И дело даже не в том, что еще лет двадцать как минимум двери туда ей будут закрыты по причине «неформата» ВСУ. Есть еще два препятствия — Донецкая и Луганская народные республики. И тут у киевского режима выбор невелик. Либо выполнять все пункты Минских соглашений. Либо отказаться от мятежных территорий. Либо — вернуть их силой, возможно, «под присмотром» натовских генералов.

Кстати, в группу «стратегических советников» входят представители четырех стран Североатлантического альянса — США, Великобритании, Канады и Литвы. Причем, от американцев это бывший командующий центрального командования армии США Джон Абизейд. От Соединенного королевства — генерал Ник Паркер, в прошлом командующий сухопутными войсками Британии.

— По моему глубокому убеждению, этот визит использовался киевскими властями и чиновниками военного ведомства Украины исключительно для поднятия собственного престижа, — комментирует ситуацию начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Игорь Николайчук. — Для демонстрации поддержки со стороны Запада. Более того, для демонстрации того, что их пытаются спасти.

На самом деле, если посмотреть кое-какие бесспорные варианты этой встречи, то бросается в глаза следующее. Четыре страны — мы знаем — прислали на нее своих представителей — Литва, Великобритания, США, Канада. Почему Литва? Понятно. Это, скажем так, извечный натовский друг Украины. Литва всегда занимала самую активную позицию по Крыму, потому что считала, что Крым — это часть литовской истории.

Такое представление уходит корнями в конец XIV века, когда литовский князь Витовт вывез несколько сотен семей караимов из Крыма в Литву. И выделил им земли в городе Тракай, рядом со своим замком — замком, где жили и правили Великие князья литовские. Кстати, охраняли его крымские татары, которые составили фактически гарнизон этой крепости. И с тех пор караимский пирожок является национальным литовским блюдом. В Крыму они продаются и в Литве — одновременно.

То есть, Литва — понятно. Это — как бы куратор Крыма со стороны НАТО. А вот три другие страны представляют собой англосаксонское ядро альянса.

Все они — обратите внимание — находятся в составе тех батальонов «сдерживания России», которые размещены на территории Эстонии (куратор Великобритания) и Латвии (куратор Канада). Американцы, соответственно, курируют их всех.

Сделано это тоже не просто так. Потому что независимость прибалтийских республик — именно Эстонии и Латвии — была создана искусственно в ходе Первой мировой войны в качестве барьера, разделяющего Россию и Германию. В Таллине, например, с тридцатых готов еще сохранилась мемориальная доска благодарности английским адмиралам, которые «принесли на своих кораблях независимость маленькой Eesti».

Прибалтика всегда была некой вотчиной англосаксов. И всегда стояла задача выгнать оттуда немцев.

— Украина здесь причем?

— Сегодня укоренившиеся в прибалтийских республиках эти натовские силы — на самом деле, англосаксонские, враждующие с континентальной Европой — хотят распространить свое влияние и на Украину. Делается это под видом сотрудничества с НАТО, а фактически — с этими батальонами, которыми усилили балтийский фланг альянса. Потому что у англосаксов есть крайняя необходимость — не дать Украине присоединиться к Германии, стать ее экономическим клиентом. В любом виде — через вхождение в ЕС или еще как-то…

Поэтому это киевская встреча, я думаю, должна была как раз обозначить необходимость блокировать германский вектор движения Украины.

— Но там, насколько известно, обсуждалась еще ситуация в Донбассе. Зачем? Хотят помочь Порошенко вернуть его силой?

— Чтобы принять решение на стратегическом уровне о начале операции против Донбасса, надо было этим советникам посетить и Донбасс одновременно. Но ДНР и ЛНР сегодня защищают не плохо организованные отряды ополченцев, как это было в 2014 году. Там созданы свои министерства обороны, военкоматы, регулярные войска. И если я не ошибаюсь, в размерах армейского корпуса: в ДНР — семнадцать тысяч, в ЛНР — тринадцать.

Воевать против этого современной армии Украины, которая фактически состоит только из реально мотивированных бандеровских батальонов типа «Азов», я бы не советовал. Тем более армии народных республик хорошо вооружены.

Поэтому начинать в нынешней ситуации какую-то военную авантюру, это было бы для украинцев самоубийство. Жертвы будут большие. Но исход войны там предопределен.

К тому же, позиция по украинскому конфликту на Западе все-таки другая. Там Киеву уже довольно жестко говорят: «Ребята, вы подписали Минские соглашения — выполняйте. Хватит вешать всем лапшу на уши».

И мы рассматриваем это только так. И на Западе все говорят, что соглашения надо выполнять. Даже Меркель, которая спит и видит получить 45 млн. украинских потребителей немецкой продукции — это как сразу двинется у них экономика.

Приплюсуйте сюда еще политическую неопределенность. Потому что Трамп говорил, что с Украины нужно уходить. Вряд ли это будет осуществлено. Но, тем не менее, ничего другого он пока не сказал.

Поэтому сейчас подталкивать Украину начинать большую войну в Европе, было бы большой ошибкой. Возможно, конечно, об этом грезят киевские чиновники от обороны. Но вряд ли это реальное желание участников большой геополитической игры на этом пространстве, которое нам небезразлично. И не только с геополитической, геостратегической, военно-политической и военно-тактической точек зрения.

— Как будем реагировать?

— Безусловно, игнорировать этот сигнал, даже если он наполовину или частично фальшивый, нельзя. Надо принят его к сведению. И я думаю, что наши Совет безопасности, Министерство обороны, политические и дипломатические структуры сделают надлежащие выводы. И компенсируют возможные угрозы безопасности страны на должном уровне.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, надо учитывать, что иностранные военные советники выполняли задание уже уходящей администрации:

— Ситуация несколько поменялась после выборов в США. Это — первое. Второе — проблемы украинской армии отнюдь не в том, что там недостаточно обученные генералы и офицеры. Они обучены хорошо. Потому что многие заканчивали еще советские военные академии. Главная проблема в том, что армия у них не чувствует, что воюет за правое дело. А тут никакими советами не поможешь. Тем более советами отставных генералов и адмиралов, которые долгие годы воевали без явных военных успехов, что в Ираке, что — в Афганистане. То есть, непонятно совершенно, какой опыт побед они могут передать. Побед не было.

Что касается «грузинского сценария»… В начале октября еще я, действительно, беспокоился, что он может повториться. Были опасения, что команда Клинтон, если почувствует, что всерьез проигрывает, попытается повторить «трюк» Маккейна, который во время президентской кампании 2008 года попытался развернуть ситуацию против Обамы с помощью военной авантюры в Грузии. После чего где-то три недели опережал Обаму на антироссийской волне.

Но тут были два момента, который не позволили это сделать.

— Какие?

— Во-первых, социологи, которые здорово подвели Клинтон — не знаю, специально или по профнепригодности. Но она до самого финала была уверена, что побеждает, обходит Трампа. И во-вторых, в Донбассе все-таки все время присутствовали представители ОБСЕ — в отличие от Осетии, где были только российские миротворцы. И поэтому изобразить после нападения Киева на Донбасс, что это Донбасс напал на Киев, было бы весьма затруднительно.

В ближайшие полгода новая команда Трампа будет просто разбираться в ситуации, я думаю. Не хочу сказать, что он «голубь мира». Но точно будет разбираться, что и как. И после этого только начнет какие-то активные действия предпринимать в ту или другую сторону.