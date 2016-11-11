]]> ]]>
Главная В мире Новости

Обама приказал Пентагону уничтожить лидеров «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

10:46 11.11.2016
Фото с сайта whitehouse.gov
Фото с сайта whitehouse.gov
Материалы по теме:

Президент США Барак Обама отдал приказ Пентагону найти и уничтожить в Сирии лидеров «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России), признав, что боевики создают на сирийской территории опорную базу террористической группировки «Аль-Каида», сообщила газета The Washington Post.

Ранее Белый дом предпочитал игнорировать деятельность в Сирии «Джебхат ан-Нусры», которая находится в авангарде войны с сирийским президентом Башаром Асадом. Теперь администрация Обамы понимает, что часть Сирии может превратиться в новую опорную базу «Аль-Каиды» у южных границ Европы. И приказ нанести удар по группировке может отражать решение Вашингтона сделать приоритетом именно борьбу с терроризмом, а не смену режима в Дамаске, отмечает издание.

Своим новым приказом президент США расширяет полномочия Объединенного командования специальных операций США (JSOC), что дает возможность использовать дополнительные ресурсы разведки в борьбе с главарями «Джебхат ан-Нусры». Атаки на них будут проводиться в контролируемыми JSOC беспилотными аппаратами, так как приходится учитывать наличие систем ПВО России в Сирии.

Газета The Washington Post отмечает, что программа использования дронов для ударов по главарям боевиков началась в октябре. И уже удалось ликвидировать четверых высокопоставленных боевиков «Ан-Нусры». Последняя атака была проведена 2 ноября. Но ее результаты Пентагон пока не обнародовал.

Россия не раз требовала от США отделить умеренную сирийскую оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» и координировать борьбу с боевиками.

Темы: Сирия, США, Барак Обама
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 13:44
Гость: русский

правильно здесь говорят: перед уходом надо "зачистить концы".
11.11.2016, 13:26
Гость: bambuk1952

...Ваш выстрел попал в десятку...
11.11.2016, 13:14
Гость: Татьяна Алексеевна

Всё правильно.У этой Нусры уже СТОЛЬКО оружия США в руках,что никаких доказательств не требуется в том,КТО и КОГО признавал и поддерживал.Хоть он теперь и приказывает уничтожить главарей,но уже МНОГИЕ знают и понимают,что БЕЗ США такой организации НЕ ПОЯВИЛОСЬ БЫ.
Обама хотел и рыбку съесть и на...сесть,и косточкой не подавиться,но...УВЫ и АХ.
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.