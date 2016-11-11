Обама приказал Пентагону уничтожить лидеров «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Президент США Барак Обама отдал приказ Пентагону найти и уничтожить в Сирии лидеров «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России), признав, что боевики создают на сирийской территории опорную базу террористической группировки «Аль-Каида», сообщила газета The Washington Post.

Ранее Белый дом предпочитал игнорировать деятельность в Сирии «Джебхат ан-Нусры», которая находится в авангарде войны с сирийским президентом Башаром Асадом. Теперь администрация Обамы понимает, что часть Сирии может превратиться в новую опорную базу «Аль-Каиды» у южных границ Европы. И приказ нанести удар по группировке может отражать решение Вашингтона сделать приоритетом именно борьбу с терроризмом, а не смену режима в Дамаске, отмечает издание.

Своим новым приказом президент США расширяет полномочия Объединенного командования специальных операций США (JSOC), что дает возможность использовать дополнительные ресурсы разведки в борьбе с главарями «Джебхат ан-Нусры». Атаки на них будут проводиться в контролируемыми JSOC беспилотными аппаратами, так как приходится учитывать наличие систем ПВО России в Сирии.

Газета The Washington Post отмечает, что программа использования дронов для ударов по главарям боевиков началась в октябре. И уже удалось ликвидировать четверых высокопоставленных боевиков «Ан-Нусры». Последняя атака была проведена 2 ноября. Но ее результаты Пентагон пока не обнародовал.

Россия не раз требовала от США отделить умеренную сирийскую оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» и координировать борьбу с боевиками.